Registrati
Diretta video

La Notizia del Giorno | Tagli alla scuola, i sindacati si mobilitano: cosa pensano i docenti?

guarda
Dirigenti
03.11.2026

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione: la guida

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana
Il nodo del curricolo di istituto
Nuove sfide: competenze, STEM e digitale
I corsi per le scuole
Come richiedere il corso
Il corso per singoli docenti
Il webinar introduttivo gratuito
La guida

Le nuove Indicazioni Nazionali stanno per entrare nella vita concreta delle scuole. Per i dirigenti, il punto non è soltanto conoscerle, ma capire come tradurle nel curricolo di istituto, orientando il lavoro dei docenti senza trasformare una revisione importante in un semplice adempimento burocratico.

Vai al corso

Le Nuove Indicazioni Nazionali non sono un aggiornamento formale, ma una vera ridefinizione del lavoro docente. Con l’entrata in vigore dal 2026/2027, alle scuole viene chiesto di ripensare curricolo, progettazione e valutazione. Il rischio, però, è che tutto resti sulla carta: senza strumenti operativi, l’autonomia rischia di trasformarsi in disorientamento.

Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana

Le Indicazioni nazionali 2025 offrono un quadro più chiaro e accessibile, con obiettivi formativi esplicitati e organizzati per competenze e gradi scolastici. Tuttavia, tradurre questi principi in attività didattiche concrete non è automatico.

Il passaggio più critico è proprio questo: trasformare linee guida generali in scelte coerenti di insegnamento, evitando improvvisazioni o adattamenti superficiali.

Il nodo del curricolo di istituto

Il curricolo non è un documento formale, ma il cuore dell’autonomia scolastica: definisce come ogni scuola organizza apprendimenti, competenze e discipline.

Le nuove Indicazioni richiedono una revisione profonda: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, fino alla valutazione e all’aggiornamento del PTOF. Senza una visione condivisa, però, il rischio è quello di un curricolo frammentato, poco coerente e scollegato dalle reali esigenze degli studenti.

Nuove sfide: competenze, STEM e digitale

Le Indicazioni rafforzano alcuni assi strategici: centralità delle conoscenze, sviluppo delle competenze, attenzione alle STEM e alle competenze digitali, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale .
Non si tratta di aggiungere contenuti, ma di ripensare il modo di insegnare: selezionare, approfondire, costruire connessioni tra saperi.

È qui che emerge un bisogno concreto per i docenti: avere strumenti chiari per progettare, valutare e integrare innovazioni senza perdere coerenza didattica.

La sfida non è conoscere le Indicazioni, ma saperle usare. E oggi, più che mai, la differenza tra un documento ben scritto e una didattica efficace passa tutta dalla capacità di tradurre norme e principi in scelte educative concrete.

I corsi per le scuole

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per le scuole, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.

Richiedi informazioni

Il corso per singoli docenti

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per singoli docenti, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Il webinar introduttivo gratuito

Disponibile anche un webinar introduttivo gratuito: Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto.

La guida

Su questi argomenti, disponibile la guida gratuita per dirigenti scolastici elaborata da Anna Maria Di Falco.

Guida-Indicazioni-Nazionali-DiFalcoDownload

Nuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

Indicazioni nazionali primo ciclo, lettura a scuola: non basta assegnare libri. Come trasformarla da attività da svolgere a passione?

Curricolo verticale secondo le nuove indicazioni nazionali 2026: cosa cambia?

Indicazioni nazionali 2026, lettura a scuola al primo ciclo: come appassionare gli alunni?

Nuove indicazioni nazionali 2026, docenti e dirigenti chiamati a rivoluzionare la scuola? Il corso

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in vigore: che fine hanno fatto quelle per i licei?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sistema 0-6, firmato il piano quinquennale 2026/2030: la mappa, le risorse e le regole per la prima infanzia – DECRETO

Lara La Gatta

Manovra 2027, tagliati 7mila docenti e Ata, ma i soldi per le paritarie ci sono: sindacati infuriati

Redazione

Plastica nella pasta della mensa? La realtà non è ciò che sembra: risponde il sindaco

Redazione

Nuovo Portale della Tesoreria dello Stato, da novembre al via il passaggio delle scuole alla nuova piattaforma

Redazione
vai alla ricerca avanzata