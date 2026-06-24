Indicazioni nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto – GUIDA SCARICABILE

Il Decreto Ministeriale n. 221 del 9 dicembre 2025 adotta le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione mentre con il Regolamento citato nella Nota MIM prot. n. 1312 del 12/03/2026 vengono definiti gli ordinamenti, le discipline di insegnamento e le disposizioni transitorie. Gli aspetti principali del Regolamento riguardano la revisione dei curricoli per allinearli alle nuove Indicazioni Nazionali.
Tale revisione è indispensabile ai fini dell’aggiornamento del curricolo d’Istituto in vista della predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2026/2027, che dovrà essere comunicato alle famiglie per facilitare la scelta al momento delle iscrizioni del proprio figlio o figlia.
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