Indire a Job&Orienta 2025, tra intelligenza naturale e artificiale: competenze per una scuola che guarda al futuro

Dal 26 al 29 novembre Verona torna a ospitare Job&Orienta, il salone nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro arrivato alla sua 34ª edizione. Un appuntamento ormai imprescindibile per studenti, docenti e istituzioni, che quest’anno si concentra su un tema quanto mai attuale: “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. Al centro, la necessità di valorizzare il capitale umano in un contesto in cui l’AI cambia modalità, tempi e strumenti dell’apprendimento.

Con oltre 420 realtà coinvolte, tra Ministeri, Regioni, enti locali, università e accademie, il Salone si conferma un laboratorio di confronto sulle sfide educative contemporanee. L’idea guida è chiara: per governare l’innovazione servono competenze tecniche, certo, ma anche abilità cognitive, sociali e professionali che mantengano l’uomo al centro dei processi formativi e lavorativi.

INDIRE sarà protagonista di numerosi incontri. Mercoledì 26 novembre parteciperà al workshop organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sui Quadri di riferimento delle competenze professionali dei docenti, strumenti essenziali per orientare la formazione iniziale e continua e per sostenere una professionalità riflessiva e consapevole. Nella stessa giornata, spazio anche alla cerimonia del Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA e del Label europeo delle lingue ELL, che valorizzano le migliori pratiche nate dai progetti Erasmus+, soprattutto quelle dedicate alla cittadinanza attiva e ai valori democratici.

Nel pomeriggio, la ricercatrice INDIRE Antonella Zuccaro sarà tra i protagonisti dell’incontro “ITS 4.0 Challenge 2025: progetti che orientano il futuro”: una panoramica sulle esperienze degli studenti della filiera tecnica e professionale 4+2, chiamati a misurarsi con temi come sostenibilità, automazione, economia circolare e sensoristica.

Il giorno successivo, giovedì 27 novembre, Samuele Borri, Dirigente di ricerca, interverrà nel Talk della Regione Veneto “Aspettando il Festival dell’innovazione scolastica”, per presentare l’edizione 2025 del Festival di Dobbiadene, con cui INDIRE collabora per promuovere modelli didattici innovativi e inclusivi.

Venerdì 28 novembre i ricercatori Samuele Calzone e Dario De Santis approfondiranno invece il valore del pensiero critico nell’orientamento, all’interno di un workshop organizzato in collaborazione con PLS e MUR.

A chiudere la manifestazione, sabato 29, sarà la conferenza “Conoscere la filiera formativa tecnologico-professionale (4+2)”, con la partecipazione del presidente INDIRE Francesco Manfredi. Un momento di confronto con scuole, imprese, ITS Academy e ricerca per condividere esiti, buone pratiche e prospettive future.

La partecipazione al Salone è gratuita previa registrazione sul portale ufficiale (www.joborienta.net), che integra anche le proposte e gli eventi in presenza.