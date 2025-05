Indire docenti neoassunti, ecco le operazioni di fine anno scolastico sulla Piattaforma

Con l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico, i docenti neoassunti o in passaggio di ruolo devono portare a termine una serie di operazioni fondamentali sulla piattaforma INDIRE. Queste attività rappresentano la fase conclusiva del percorso annuale di formazione e prova, obbligatorio per confermare l’assunzione a tempo indeterminato.

Portfolio digitale

Il portfolio digitale è lo strumento attraverso cui i docenti documentano il proprio percorso di crescita professionale. In questa fase finale, occorre verificare che tutte le sezioni siano state completate.

Il Portfolio INDIRE nasce per accogliere e organizzare la documentazione di varie esperienze formative, consentendo poi la creazione di “viste”. Nel ‘mondo Neoassunti’, la “vista” per eccellenza è quella del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione che riepiloga le esperienze formative relative ai Laboratori e alle Attività didattiche svolte in aula. Inoltre, le attività che confluiscono nel curriculum formativo sono sempre esperienze, formali o non formali, che hanno contribuito a definire il docente e la sua professionalità prima dell’ingresso nel nuovo ruolo.

Il portfolio è costruito attorno a due pilastri fondamentali:

1. gli Standard minimi, che sono alla base dei bilanci delle competenze;

2. le Esperienze formative da documentare.

Invio al Comitato di Valutazione

Dopo aver completato ogni sezione, è necessario validare e chiudere il dossier, rendendolo visibile al dirigente scolastico e al comitato per la valutazione. Questo passaggio è essenziale affinché il docente possa essere convocato per il colloquio finale.

Colloquio con il Comitato di Valutazione

Il colloquio ha lo scopo di riflettere sul percorso svolto, discutere le attività didattiche documentate e dimostrare la crescita professionale maturata. È l’atto conclusivo prima della conferma in ruolo.

Alcuni consigli utili