Indire, il 30 settembre e il 1° ottobre il convegno “Fare Futuro” a Firenze. La scuola del domani al centro

Il 30 settembre e il 1° ottobre la splendida cornice di Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà il convegno “Fare Futuro”, promosso da INDIRE nell’ambito del Progetto Nazionale della Ricerca (PNR). Due giornate di confronto e riflessione dedicate alla scuola del domani, con al centro quattro assi tematici fondamentali: Connessioni, Cittadinanza, Contesti e Curricoli. L’apertura dei lavori è in programma lunedì 30 settembre alle ore 9.30 nella Sala Luca Giordano, con la sessione inaugurale intitolata “Le 4C per Fare Futuro”. Interverranno il Presidente di INDIRE Francesco Manfredi, Anna Cristina d’Addio, Senior Policy Analyst per l’UNESCO, e Giuseppina Rita Jose Mangione, ricercatrice INDIRE e referente del progetto, che modererà entrambe le giornate.

Il programma della prima giornata

Alle ore 11, nella Sala Pistelli, sarà presentata la mostra digitale “Una proiezione dal Passato al Presente”, a cura di Pamela Giorgi, ricercatrice INDIRE e referente del patrimonio storico dell’Istituto. Dalle 11.30, si entrerà nel vivo delle tematiche con il primo asse: Connessioni. Il focus sarà sulla scuola come learning hub, capace di rinnovare il proprio ruolo educativo grazie a patti educativi, alleanze territoriali, spazi multifunzionali al servizio della comunità. Modera Roberto Poli, Cattedra Unesco Sistemi Anticipanti. Interverranno Stefania Chipa, Giuseppina Cannella, Lorenza Orlandini (ricercatrici INDIRE), Paolo Landri (CNR IRPPS) e Alberta Giorgi (Università di Bergamo). Alle 12.30 si affronterà il tema della Cittadinanza: Quali competenze per “trasformare il nostro mondo”? Verranno presentate esperienze e metodologie sviluppate da INDIRE per stimolare pensiero critico, pensiero sistemico, future literacy e life skill, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale. Nel pomeriggio, spazio ai laboratori per docenti, con attività pratiche e spunti progettuali.

Gli appuntamenti della seconda giornata

La seconda giornata, martedì 1° ottobre, si aprirà alle ore 10 con l’asse Contesti – Educare con il patrimonio dei luoghi: una Biblioteca d’autore, moderato da Pamela Giorgi. Interverranno Rosalba Mancinas Chiavez (Università di Siviglia), Ilaria Capanna (Casa Rodari) e Daniela Marcheschi (Università di Lisbona). L’attenzione sarà rivolta alle aree interne, ai contesti di multiculturalità e minoranze linguistiche, per valorizzare il patrimonio artistico e naturale come risorsa educativa. A seguire, l’asse Curricolo proporrà una riflessione sul curricolo come spazio dinamico e innovativo, capace di coniugare approcci trasversali e laboratoriali. Interverranno i ricercatori Margherita Di Stasio, Ciro Minichini, Alessia Rosa e Antonella Zuccaro, con la moderazione di Barbara Balconi (Università di Milano-Bicocca). Il convegno si concluderà nel pomeriggio con il TALK GENERATIVO in Sala Luca Giordano, alle ore 16. L’incontro, dal titolo “Sistema istruzione, sistema formazione: quali futuri?”, sarà moderato dalle ricercatrici Serena Greco e Giuseppina Rita Jose Mangione. In questa occasione, i dirigenti scolastici offriranno una proiezione concreta delle scuole del futuro, attraversando le quattro dimensioni chiave del convegno.