Indire Sostegno, prorogati i termini della scadenza – NOTA UFFICIALE

È stato ufficialmente prorogato il termine per la presentazione delle candidature relative ai percorsi abilitanti riservati a coloro che hanno conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno presso università estere e sono in attesa del riconoscimento in Italia. Lo ha comunicato l’Istituto Indire attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale.

La nuova scadenza è fissata per venerdì 11 luglio 2025 alle ore 17:00, come stabilito dal Decreto prot. n. 33517 del 7 luglio 2025. Si tratta di una misura attesa da molti aspiranti docenti, prevista nell’ambito dell’articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, successivamente convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e regolamentata dal Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025.

Resta invariato il resto della procedura di selezione, definita con il Decreto prot. n. 31209 del 25 giugno 2025, al quale i candidati dovranno continuare a fare riferimento per tutte le informazioni operative.

L’avviso di proroga è disponibile sul portale di Indire nella sezione “Bandi di Concorso”. Una notizia che interessa centinaia di aspiranti docenti italiani formatisi all’estero, in attesa di poter accedere ai percorsi previsti dalla normativa nazionale.

La nota di Indire