Infortuni a scuola, 78mila le denunce per gli studenti di cui 2.100 nei PCTO: alcuni dati della relazione annuale INAIL

La fotografia scattata al 30 aprile 2025 mostra per il 2024 una sostanziale stabilità delle denunce di infortunio. L’aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, da 590mila a 593mila casi, è imputabile alla componente degli studenti, le cui denunce hanno raggiunto quota 78mila, di cui 2.100 nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), pari a circa il 10% in più dell’anno precedente, quando la copertura Inail è stata estesa a tutte le attività di insegnamento-apprendimento, superando i limiti precedenti legati alle sole esercitazioni pratiche.

Questi i dati contenuti nella Relazione annuale INAIL riferita al 2024.

Nel documento si legge che le denunce di infortunio con esito mortale per gli studenti sono state 13, 5 in più rispetto alle 8 dell’anno precedente, di cui una nei PCTO.

La copertura assicurativa a scuola

Per quanto riguarda la copertura assicurativa del personale scolastico e degli alunni, il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha esteso all’anno scolastico/accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Anche per il predetto anno scolastico/accademico sono stati dunque ammessi alla tutela assicurativa non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, come previsto dal Testo unico, ma anche gli infortuni occorsi a docenti e alunni/studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia (prima esclusi), nello svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento.

Iniziative INAIL per studenti e personale

Le iniziative rivolte ai giovani e al mondo della scuola realizzate da Inail, a livello sia centrale che territoriale, sono sviluppate prevalentemente in collaborazione con altre istituzioni e partner.

Nell’ambito del Protocollo tra l’Inail e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero dell’istruzione e del merito sono proseguite le azioni rivolte:

alla riprogettazione del corso e-learning di formazione generale, ex articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, denominato “Studiare il lavoro” rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado inseriti nei Pcto, basato sulle logiche proprie di un escape room;

alla realizzazione di un percorso per l’aggiornamento triennale obbligatorio dei docenti scolastici formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel 2024 sono state realizzate 20 edizioni del corso di aggiornamento triennale della durata di 8 ore, in modalità video conferenza sincrona, che hanno coinvolto circa 600 docenti.

In occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, il 22 novembre è stato pubblicato il Dossier Scuola 2024, prodotto editoriale con cui l’Istituto comunica le iniziative adottate in ambito prevenzionale rivolte a studenti e personale scolastico, fornisce un focus sui dati relativi agli infortuni occorsi a studenti e docenti e offre una sezione dedicata agli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico.