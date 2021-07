Inizio scuola. Barbacci (Cisl): senza stabilità organici nessuna bolla nelle classi, quindi no sicurezza

“Siamo il 27 di luglio e chiederemo delle certezze sugli organici. Siamo di fronte ad una partita importante anche sulle assunzioni per la quale non riusciremo a coprire tutti i posti vacanti, e questo è un tema che riguarda la sicurezza delle scuole, perché non c’è una stabilità di personale sul quale poggiare l’avvio dell’anno scolastico in termini di garanzia di una presenza stabile”. Così la segretaria aggiunta di Cisl Scuola Ivana Barbacci nell’appuntamento di Tecnica della Scuola Live.

“Se dobbiamo dare continuità di presenza a gruppi, cosiddette bolle, servono organici stabili”. E aggiunge in modo provocatorio: “Le bolle sono state una bella suggestione ma di fatto non si è garantita una stabilità di presenza perché il precariato non lo consente”.

Ecco perché “noi chiederemo continuità didattica e copertura di tutti i posti vacanti e disponibili al primo di settembre”.

Si confrontano sul tema dell’obbligo vaccinale, oltre a Ivana Barbacci, Segretaria generale aggiunta di Cisl scuola; Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione; Valentina Aprea, deputata di Forza Italia; e il nostro direttore Alessandro Giuliani.

Vaccinazioni e altre misure anti contagio

“Noi siamo abituati ad entrare nel merito delle questioni e non ad affrontarle in superficie – continua la segretaria Cisl -. Ci sono tanti temi che sono agganciati al vaccino. Peraltro, anche noi, come il sottosegretario Sasso, abbiamo l’impressione dell’insufficienza dei dati”.

E spiega: “Sono due i soggetti che potrebbero non essere stati rilevati: i precari, che in molti casi le regioni non hanno registrato tra i docenti vaccinati magari perché residenti in una regione e in servizio in un’altra regione; e gli altri sono i lavoratori fragili per i quali si prevede un esonero dal vaccino. Quindi prima di entrare nella partita tra fazioni, vaccino sì, vaccino no, dovremmo rilevare i dati nella loro autenticità”.

Ma sono anche altre le misure che ci permettono di non contagiarci, continua la segretaria Cisl. “Bisogna distanziarci nei luoghi chiusi, bisogna non assembrarsi nei mezzi di trasporto, bisogna creare quella fruibilità degli spazi che ad oggi non c’è”.