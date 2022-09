Inizio scuola, Bianchi: “Come l’anno scorso, anche quest’anno alunni avranno tutti i docenti in cattedra”

Intervenuto questa mattina a Rai Radio 1, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha rassicurato tutti, il rientro a scuola sarà senza mascherine e con tutti i docenti in cattedra:

“L’anno scorso abbiamo voluto tutti in classe e questo è stato un passaggio importante, non senza contrasti, ma con la mascherina. Quest’anno torniamo a vederci tutti in faccia e torniamo a vivere la scuola”.

Docenti in cattedra? “L’anno scorso, diversamente dal passato, quando i ragazzi sono arrivati a scuola, hanno trovato tutti i loro docenti, e anche quest’anno succederà lo stesso. Ricordiamo che abbiamo 800mila insegnanti per 7 milioni e mezzo di bambini, è una grandissima dimensione. Quest’anno abbiamo fatto tanti concorsi, c’è una gran parte di persone che abbiamo assunto e che stiamo assumendo, oltre 50mila, avremo ancora una parte di supplenze in proporzione all’enormità del numero che stiamo affrontando. I ragazzi, quando arriveranno a scuola, avranno tutto il personale. Abbiamo già fatto tutte le assunzioni che potevamo fare in questo momento, abbiamo già fatto le supplenze lunghe e la prossima settimana faremo le supplenze brevi, quelle che coprono le malattie”.