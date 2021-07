Inizio scuola, in Emilia-Romagna si parte il 13 settembre 2021

In Emilia-Romagna la campanella suonerà, come in altre regioni, il 13 settembre 2021. Il termine delle lezioni è invece fissato al 4 giugno 2022.

Queste le date del calendario scolastico regionale, decise oggi dalla Giunta.

Si anticipano dunque sia la partenza sia la chiusura delle lezioni rispetto al 15 settembre e al 6 giugno fissati dalla delibera di Giunta 353 del 2012, che rimane però valida in tutte le altre parti, compresa la facoltà per le scuole d’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella del termine delle attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti nella delibera, tra cui: che la scelta risponda alle finalità del piano dell’offerta formativa e alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata, e sia assunta d’intesa con il Comune di appartenenza.

Secondo il calendario, le lezioni saranno sospese, oltre che nelle festività nazionali, nelle seguenti giornate: