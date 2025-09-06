Inizio scuola settembre 2025: il calendario scolastico completo

Il 1° settembre è iniziato ufficialmente l’anno scolastico 2025/2026. Si è tenuto, infatti, in tutte le scuole, il primo collegio docenti. Per l’inizio delle attività didattiche bisogna attendere ancora qualche giorno. Quando inizia la scuola nelle varie regioni? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I primi a tornare sui banchi saranno i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia, il 5 settembre, e gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, l’8 settembre. A seguire, toccherà il 10 settembre a Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto, l’11 al Friuli Venezia Giulia e il 12 alla Lombardia (dalla primaria alla secondaria di II grado).

La maggior parte delle regioni ha invece fissato al 15 settembre la data di inizio: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti di Calabria e Puglia, il 16 settembre.

L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:

Calendari scolastici regionali nel dettaglio

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

DELIBERA

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025

Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 16 giugno 2026

Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025

Calendario scolastico 2025/2026

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte 1° maggio: 2 maggio

Ponte 2 giugno: 1° giugno

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera n. 455 del 4 aprile 2025

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DGR 42 del 30/01/2025

Schema calendario scolastico 2025/2026

Circolare n. 0166487 del 10/02/2025

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 11 giugno 2026

DELIBERA

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DELIBERA

MARCHE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

MOLISE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

PIEMONTE

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera

SARDEGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

SICILIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

TOSCANA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

TRENTO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

UMBRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

VALLE D’AOSTA

IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026

Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

Calendario scolastico 2025/2026

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera n. 357 del 1/04/2025