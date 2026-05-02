Quanto manca alla fine della scuola? La tabella con tutte le date

Finite le vacanze di Pasqua, gli studenti adesso pensano a quanti giorni mancano per la fine di questo anno scolastico. Ma vediamo insieme tutte le date regione per regione.
L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:
Oltre a questa, il MIM ha pubblicato sul proprio sito la tabella più dettagliata con tutte le date anche delle festività e dei ponti.
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025
Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 16 giugno 2026
Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025
Calendario scolastico 2025/2026
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte 1° maggio: 2 maggio
Ponte 2 giugno: 1° giugno
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Delibera n. 455 del 4 aprile 2025
Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Schema calendario scolastico 2025/2026
Circolare n. 0166487 del 10/02/2025
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 11 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026
Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Calendario scolastico 2025/2026
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026