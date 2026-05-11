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Attualità
11.05.2026

Piemonte, definito il calendario scolastico 2026-2027: si inizierà lunedì 14 settembre per terminare giovedì 10 giugno

Lara La Gatta

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il calendario scolastico 2026-2027: si inizierà lunedì 14 settembre per terminare giovedì 10 giugno (mercoledì 30 per le scuole dell’infanzia).

Il calendario comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato e 173 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.

In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Sono anche stabiliti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica:

  • da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2026 (ponte dell’Immacolata)
  • da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2027 (vacanze di Natale)
  • da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio (vacanze di Carnevale)
  • da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo (vacanze di Pasqua)
  • sabato 1° maggio per la Festa del Lavoro
  • mercoledì 2 giugno per la Festa della Repubblica
  • Festa del Santo patrono: qualora cada in un giorno nel quale è previsto lo svolgimento dell’attività didattica.
calendario scolasticoPiemonte

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