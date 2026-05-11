Piemonte, definito il calendario scolastico 2026-2027: si inizierà lunedì 14 settembre per terminare giovedì 10 giugno

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il calendario scolastico 2026-2027: si inizierà lunedì 14 settembre per terminare giovedì 10 giugno (mercoledì 30 per le scuole dell’infanzia).
Il calendario comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato e 173 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.
In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.
Sono anche stabiliti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica: