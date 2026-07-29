Inizio scuola settembre 2026, le date regione per regione

Tutte le Regioni italiane hanno pubblicato i calendari scolastici regionali per il prossimo anno 2026/27, fornendo a studenti, famiglie e personale scolastico un quadro chiaro dell’organizzazione delle attività didattiche.

Questi calendari stabiliscono le date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di vacanza e le eventuali sospensioni, tenendo conto delle specificità territoriali e delle esigenze locali.

La Regione del Veneto ha anche approvato la modifica del Calendario scolastico 2026/2027. Il 22 giugno 2026 è stata pubblicata sul portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026 nella quale si stabilisce che l’esame di maturità conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado avrà inizio, per l’intero territorio nazionale con la prima prova scritta, il giorno mercoledì 16 giugno 2027, ossia solo quattro giorni dopo la data di fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico della Regione del Veneto. Per questa ragione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche, è stata anticipata a martedì 8 giugno 2027 la fine dell’attività didattica nelle Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione del Veneto.

Festività nazionali

La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali: tutte le domeniche; il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; il 1° maggio, Festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.

Calendari regionali

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: dal 5 all’8 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dal 6 al 14 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Pentecoste: dal 15 al 17 maggio 20ì26

Fine delle lezioni: 16 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Schema calendario

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Decreto

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 26 giugno 2027)

Delibera regionale n.424 del 27/03/2026

Calendario a.s. 2026-2027 scuole dell’infanzia

Calendario a.s. 2026-2027 scuole primarie e secondarie di I e II grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Circolare n.143880 del 11/02/2026

Schema calendario

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026 (7 settembre scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

MARCHE

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

MOLISE

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Ponte del 2 giugno: dal 31 maggio al 2 giugno 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

PIEMONTE

Inizio lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dal 6 al 10 febbraio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

DECRETO

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Schema calendario

SARDEGNA

Inizio lezioni: 16 settembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 9 febbraio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

DECRETO

SICILIA

Inizio lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

DECRETO

TOSCANA

Inizio lezioni: 15 settembre 2026

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

TRENTO

Inizio lezioni: 10 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 31 marzo 2027

Festa dei lavoratori: dal 29 aprile al 1° maggio 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027

UMBRIA

Inizio lezioni: 14 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno).

VALLE D’AOSTA

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Fiera di Sant’Orso: 30 gennaio 2027

Vacanze d’Inverno: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

DELIBERA

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: dal 30 ottobre al 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Ponte del 1° maggio: dal 29 aprile al 1° maggio 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

DELIBERA