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Attualità
29.07.2026

Scuola e solidarietà, a Ferrara torna lo “zaino sospeso” per gli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti

Redazione
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Lo chiamano “zaino sospeso”, per richiamare iniziative di solidarietà simili in ambito alimentare. E in qualche modo anche quella messa in campo dai Lions di Ferrara – con il patrocinio dell’assessorato alle politiche per la famiglia e la collaborazione dell’emporio solidale Il Mantello – punta a nutrire, non il corpo ma la mente. A darne notiza è il Resto del Carlino, secondo cui la campagna “invita i cittadini a donare materiale scolastico destinato ai bambini e ai ragazzi appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti”. L’obiettivo è dare “un aiuto concreto per garantire a tutti gli studenti la possibilità di affrontare l’anno con il necessario corredo didattico”.

“L’inizio dell’anno scolastico è un momento importante per ogni bambino“, ha detto l’assessore comunale alle politiche per la famiglia, Cristina Coletti, citata dal quotidiano, “ma per alcune famiglie coincide anche con un periodo di particolare difficoltà economica. Attraverso lo zaino sospeso, la nostra città lancia un messaggio chiaro: nessuno deve sentirsi escluso dal proprio percorso di crescita per la mancanza del materiale necessario. Questa iniziativa è il risultato di una sensibilità condivisa che mette al centro le persone e i bisogni delle famiglie del nostro territorio“.

“Il tutto nasce dalla consapevolezza che, nell’ambito delle spese scolastiche, i libri rappresentano solo una parte dei costi”, ha sottolineato anche Nadia Miani, referente del progetto e rappresentante dei Lions Ferrara Diamanti, “mentre il corredo scolastico incide in modo significativo sul bilancio di molte famiglie, diventando spesso motivo di difficoltà. Solo lo scorso anno sono stati raccolti circa 1.500 articoli scolastici, un aiuto concreto per tante persone”. Tra il materiale più funzionale che i cittadini possono donare, conclude il Resto del Carlino, rientrano zaini, quaderni, penne, matite, colori, astucci e diari.

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