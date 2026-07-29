Assegnazioni provvisorie 2026/2027, già in arrivo le prime lettere di notifica per convalida domanda. Reclamo entro i 5 giorni

Vale la pena ricordare, visto che alcuni uffici scolastici hanno già inviato la lettera di notific ape rla convalida delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, che avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

In arrivo lettere di notifica

Abbiamo già saputo che in alcuni casi gli uffici scolastici provinciali hanno già controllato le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2026/2027 e, conseguentemente, hanno caricato su archivio di Istanze OnLine le lettere di notifica della convalida delle suddette domande.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti sono state estratte dal sistema informatizzzato insieme agli allegati, dal 28 luglio 2026, ci risulta che il vaglio di controllo continuerà anche per tutta la prossima settimana e che, presumibilmente, entro massimo il 7 agosto tutte le notifiche o le graduatorie provvisorie della mobilità annuale saranno pubblicate.

Quindi nella finestra temporale dal 29 luglio all’8 agosto verranno notificate, su archivio di Istanze OnLine, le convalide delle domande, oppure verranno pubblicate, nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali le graduatorie provvisorie della mobilità annuale dei docenti. All’atto di notifica di convalida dell’Istanza, qualora il docente interessato ravisasse una anomalia sul punteggio o sulle precedenze, avrà 5 giorni di tempo pre presentare reclamo.

Esiti della mobilità annuale 2026/2027

Entro il 14 agosto dovrebbero essere resi pubblici gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali in buona parte delle province italiane. Nella fase successiva al Ferragosto, ma entro e non oltre il 24 agosto, avranno termine tutti gli esiti della mobilità annuale anche con le assegnazioni provvisorie interprovinciali, comprese le risultanze di chi ha presentato l’istanza in qualità di docenti assunti a T.D. ai sensi degli artt. 59, comma 4 e 9-bis D.L. 73/2021, dell’art. 5-ter D.L. 228/2021, dell’art.5, commi 5 e 6 D.L. 44/2023, degli artt. 13, comma 2 e 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017.