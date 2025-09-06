Inizio scuola, un momento simbolico ma non più di tanto: come accogliere gli alunni al meglio e creare un clima sereno?

Il primo giorno di scuola non è un dettaglio: può segnare il destino di un intero anno. Eppure tanti docenti, soprattutto i più giovani e precari, vengono lasciati soli, senza strumenti né indicazioni. Come se l’accoglienza fosse un optional, non la base del lavoro educativo. VAI AL CORSO

Il primo giorno di scuola

Come pianificare il rientro in classe degli studenti? Cosa fare il primo giorno di scuola? Un’idea efficace per un’accoglienza di alto profilo pedagogico è quella di lavorare sin dalle prime ore in piccoli gruppi di alunni, evitando, se possibile, la didattica frontale, se non ridotta a brevi momenti funzionali al lavoro di gruppo.

Gestire l’accoglienza attraverso l’approccio dell’apprendimento cooperativo

Cooperare è lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, è acquisire un metodo di lavoro che, partendo dal piccolo gruppo, permetta di lavorare insieme gli altri, migliorando reciprocamente l’apprendimento e le abilità sociali. L’apprendimento cooperativo sostiene che tali abilità non siano innate né supposte, ma possano essere apprese da ognuno. Possiamo pertanto educare all’uso di queste capacità, possiamo fare esperienza e consolidare tali capacità. A piccoli passi, possiamo costruire questo percorso di avvicinamento all’apprendere in modo cooperativo, possiamo guidare la classe proponendo attività a differenti momenti della vita di classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Accoglienza: indicazioni utili per avviare l’anno scolastico, in programma dall’11 settembre, a cura di Daniela Pavan.

Il focus del webinar è sulla gestione del momento di Accoglienza, inteso come occasione di conoscenza e condivisione per le classi prime di ogni ordine e grado, ed anche dei momenti di avvio del nuovo anno scolastico con la definizione di regole di convivenza comune.

Obiettivi specifici del percorso sono:

conoscere gli elementi principali dell’apprendimento cooperativo attraverso la lettura di attività realizzate e sperimentabili per l’accoglienza;

conoscere le tecniche e le modalità proposte da alcuni autori del metodo (S. Kagan, Johnson&Johnson, Sharan);

conoscere il modello di Gestione dell’Armonia di J. Freiberg ed esemplificazione di alcune attività;

riflettere sulle esperienze presentate per avviare nuova progettazione in classe.

