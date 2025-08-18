Inps in videochiamata per favorire l’accessibilità

L’Inps inaugura, in via sperimentale in alcune regioni, il servizio di videochiamata per consentire agli utenti di parlare direttamente, guardandosi negli occhi, con un funzionario, senza spostarsi da casa.

L’obiettivo è avviare un dialogo diretto con i cittadini per risolvere pratiche previdenziali, di disoccupazione o di invalidità ecc., utilizzando anche i canali digitali.

Il servizio che l’Inps propone appare del tutto interessante, innovativo e comodo, oltre che per i funzionari, per gli utenti soprattutto il sui unico compito è quello di fissare una prenotazione nel giorno della settimana dedicato a ciascuno sportello. La prenotazione può essere effettuata tramite: il sito web INPS con la funzione «Prenota un appuntamento» presente nell’area MyInps; la funzione «Sportelli di sede» dell’app Inps Mobile; il Contact Center multicanale (numero gratuito: 803164; da cellulare a pagamento: 06164164); gli sportelli di prima accoglienza presso le sedi Inps.

In prossimità del giorno e dell’orario stabiliti, l’utente che ha prenotato la videochiamata, troverà il link per avviarla tra le notifiche dell’area MyInps.

Sono attualmente coinvolte nella sperimentazione: direzione provinciale Cremona, agenzia territoriale di Crema, direzione provinciale di Lodi, agenzia territoriale di Codogno, filiale metropolitana Milano e agenzia complessa Milano Nord, agenzia complessa di Milano Est, direzione provinciale Genova, agenzia complessa di Sestri levante, agenzia complessa di Genova Sestri Ponente, direzione provinciale Reggio Calabria, direzione provinciale Cosenza.

Ma non solo, gli utenti potranno collegarsi da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo dotato di connessione internet e videocamera, mentre ogni videochiamata avrà una durata prestabilita di 20 minuti con la possibilità di un prolungamento della sessione.

La piattaforma è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, anche per chi non ha familiarità con il digitale, e sarà possibile scambiare documenti in modo semplice e sicuro. Infine è disponibile una funzione di chat testuale per dialogare con il funzionario Inps anche in forma scritta.