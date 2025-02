INPSieme 2025: un’opportunità a Malta per i tuoi figli

Il bando INPSieme 2025 estero è un’occasione imperdibile gli studenti degli Istituti Superiori di II Grado dal momento che offre la possibilità di partecipare a soggiorni studio estivi finanziati, per intero o quasi, dall’INPS. Questa iniziativa di welfare, riservata ai dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, quindi anche a tutti i docenti italiani, di ruolo e non, consente di far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa e culturale di alto livello all’estero. Tra le destinazioni più sicure, richieste in Europa e apprezzate puoi valutare Malta, un arcipelago che coniuga l’apprendimento della lingua inglese con un contesto stimolante e internazionale e naturalmente con la vacanza. Da 14 anni InMalta propone pacchetti unici, esclusivi e sempre compatibili con le richieste del bando appena pubblicato. I tuoi figli frequentano una scuola secondaria di II grado? Non perdere questa possibilità: i ragazzi parteciperanno ad una delle migliori esperienze educative disponibili.

Come funziona il bando INPSieme 2025?

Il programma INPSieme prevede l’assegnazione di borse di studio, a copertura totale o parziale, per soggiorni estivi in Italia e per soggiorni studio all’estero. La domanda di partecipazione viene presentata dal genitore.

Per partecipare dovrai:

Essere dipendente o pensionato della Pubblica Amministrazione.

Presentare domanda attraverso il portale prestazioni welfare INPS rispettando le scadenze stabilite, senza aver scelto la destinazione e il tour operator.

Attendere la pubblicazione delle graduatorie.

Scegliere la destinazione, il pacchetto ed il tour operator, tra quelli abilitati alla fornitura di soggiorni studio compatibili con il bando INPSieme.

Stipulare il contratto con il tour operator e caricare contratto e fattura all’interno della tua area riservata.

Le borse di studio del bando INPSieme Estero coprono una parte o l’intero costo del soggiorno, in base al tuo ISEE ed in base al pacchetto scelto, includendo viaggio, vitto, alloggio, corso di lingua straniera e attività extrascolastiche. Questo consente a molti studenti di accedere a esperienze di apprendimento all’estero che altrimenti sarebbero economicamente proibitive. Desideri saperne di più? Partecipa al nostro prossimo webinar per chiarire ogni dubbio!

Tra le destinazioni più gettonate del programma INPSieme, Malta si distingue per diversi motivi:

Lingua e cultura: Malta è un paese anglofono, ideale per migliorare le competenze linguistiche in un contesto autentico. Ogni anno studiano e perfezionano l’inglese a Malta circa 80.000 corsisti, poco meno della metà provenienti da paesi non europei. Clima, ambiente e sicurezza: Un’isola soleggiata tutto l’anno con un’atmosfera sicura e accogliente per gli studenti, un’isola per fare vacanza all’estero ma collegata con 20 aeroporti italiani. Uno stato Europeo sicuro, dove i tuoi figli godranno di tutti i diritti dei cittadini europei. Metodologia didattica: I corsi proposti da InMalta, erogati da scuole di inglese accreditate dal Ministero, sono strutturati su metodologie moderne e coinvolgenti, con insegnanti madrelingua altamente qualificati, al contempo l’inglese viene praticato anche durante le gite e le escursioni, con ragazzi provenienti da tutto il mondo. Esperienza completa: Oltre alle lezioni, i pacchetti proposti da InMalta includono gite ed attività organizzate, attività ricreative, escursioni e momenti di socializzazione per favorire l’apprendimento immersivo: tutto questo può avere costi irrisori grazie alla borsa di studio INPSieme 2025. Accreditamento e Qualità: InMalta è un’agenzia specializzata nell’organizzazione di soggiorni studio a Malta con esperienza pluriennale, in grado di garantire un’offerta conforme ai requisiti richiesti da INPS. Il nostri alloggio in resort offre il massimo comfort, l’alloggio in campus la massima sicurezza.

Per i docenti interessati a regalare questa opportunità ai propri figli, il processo di prenotazione con InMalta è semplice e trasparente: dovrai prima decidere se desideri mandare i tuoi figli con noi a Malta per un soggiorno studio di 2 settimane in estate a prescindere dal contributo INPS oppure solo se otterrai il contributo.

Nel primo caso visita il nostro sito dedicato alle vacanze studio www.vacanzestudio.inmalta.it ( https://www.vacanzestudio.inmalta.it/ ) e prenota prima possibile: i posti sono già in esaurimento. Bloccherai il prezzo, il posto e ti assicurerai una delle più belle esperienze per i tuoi figli. Potrai partecipare al bando INPSieme comunque, se otterrai la borsa di studio renderemo il contratto compatibile con i requisiti del bando, in modo che possa ottenere il contributo. INPS infatti, da alcuni anni, rimborsa direttamente il beneficiario e non il tour operator.

Nel secondo caso visita il sito dedicato alle vacanze studio per i figli dei dipendenti della pubblica amministrazione www.inpsieme.inmalta.it e preiscriviti: bloccherai il prezzo ma non il posto. All’uscita delle graduatorie ti chiameremo per chiederti se desideri confermare o annullare la tua preiscrizione. Non sosterrai alcun costo di annullamento qualora non avrai ottenuto la borsa di studio.

InMalta offre a tutti i docenti, di ruolo e non, la possibilità di finanziare l’esperienza in 10 rate senza interessi e senza spese di istruttoria : un’occasione in più per prenotare comunque. Naturalmente i pacchetti sono aperti sia a ragazzi più piccoli, sia a ragazzi più grandi: le nostre esperienze infatti prevedono gruppi e classi da 9 a 22 anni ma, ovviamente, solo gli studenti dal I al V anno di una scuola di II grado possono beneficiare del contributo INPSieme. I tuoi figli, assegnatari, desiderano partire con amici non assegnatari o che non possono ottenere il contributo? Nessun problema, potranno partire insieme con noi. I pacchetti includono il viaggio di gruppo, con i nostri accompagnatori, da molti aeroporti italiani: non partiamo dall’aeroporto più vicino a te? Nessun problema, i tuoi figli potranno arrivare in autonomia, li accoglieremo qui a Malta in aeroporto e saranno inseriti nei nostri gruppi, come previsto dal bando INPSieme.

Prenotare un soggiorno studio a Malta con InMalta significa offrire ai tuoi figli un’opportunità di crescita personale e accademica. Non solo miglioreranno le loro competenze linguistiche, ma acquisiranno anche autonomia, capacità di adattamento e un’apertura verso nuove culture. Per i docenti, questa è un’ottima occasione per orientare i propri figli verso esperienze di valore, che arricchiranno il loro percorso educativo e personale.