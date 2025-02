Insegnare è un mestiere bello ma complicato, ogni studente è una persona che vale e merita rispetto: nuovo ritiro laico al monastero di Cellole

Torna la tre giorni di “ritiro laico spirituale” nel monastero di Cellole rivolta ad insegnanti e dirigenti scolastici: l’iniziativa, dal titolo “Ogni studente è una persona che vale. Storie di cura e responsabilità”, si svolgerà a fine febbraio e cercherà di dare un senso più reale e proficuo al lavoro dell’educatore, a partire dal cercare dio migliorare il rapporto con gli allievi. A proporla – per la terza volta e dopo che l’iniziativa ha già visto la presenza di ospiti di livello come Damiano Tommasi e Eraldo Affinati – sono sempre i monaci della comunità a due passi da San Gimignano, assieme alla ex dirigente scolastica Mariapia Veladiano: fratel Emiliano, Valerio, Adalberto e Dario saranno coadiuvati dal maestro Alex Corlazzoli.

L’evento si svolgerà da venerdì 28 febbraio a lunedì 3 marzo prossimi: assieme al confronto e alle riflessioni, ci sarà anche spazio pure per l’arte, perché sarà possibile visitare San Gimignano e la millenaria pieve del monastero di Cellole.

L’intento dei monaci e degli organizzatori è quello di proporre un “ritiro” che sia occasione per docenti e presidi di vivere insieme un momento che possa essere l’occasione per meditare e cercare di comprendere il valore autentico delle professione dell’insegnamento.

Chi parteciperà avrà modo di pernottare e vivere nel monastero, ma in alternativa potrà anche essere presente agli appuntamenti formativi e ai pasti pernottando a San Gimignano.

Gli interessati a partecipare possono compilare direttamente il modulo di iscrizione entro l’8 febbraio: la conferma della partecipazione sarà fornita dagli organizzatori per via telefonica o tramite WhatsApp.