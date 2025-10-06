Insegnare matematica nella pluriclasse: l’esperienza delle “Piccole scuole” dell’Indire

“Insegnare e apprendere la matematica in pluriclasse. L’apprendimento tra pari come risorsa per una didattica nelle classi eterogenee” è il titolo dell’ultimo volumetto pubblicato dall’Indire nella colla dei “Quaderni delle piccole scuole”.

Attraverso contributi di ricerca e esperienze quotidiane di insegnamento, il volume, curato dalla ricercatrice Indire Laura Parigi e dalla insegnante di scuola primaria Sara Campana, mostra come l’eterogeneità possa diventare una risorsa, favorendo l’apprendimento cooperativo, il tutoraggio tra pari, la mediazione didattica e l’uso dell’errore come opportunità di crescita.

Viene proposta una gamma di strumenti e approcci che consentono di progettare attività significative, inclusive e stimolanti, capaci di sostenere lo sviluppo delle competenze matematiche e delle capacità sociali di tutti gli studenti, trasformando una potenziale criticità in un’opportunità educativa.

La matematica è spesso l’ambito in cui si rilevano maggiori criticità nelle pluriclassi, con risultati mediamente inferiori rispetto ad altre discipline. Obiettivo del lavoro presentato da Indire è quello di analizzare quelle esperienze in cui l’eterogeneità dei gruppi per età diventa una risorsa per attivare strategie di cooperazione e tutoraggio tra pari, generando esiti di apprendimento significativi.

Progettare percorsi che coinvolgano alunni di età diverse richiede infatti un’attenta identificazione di obiettivi comuni, una ponderazione dei tempi di apprendimento e la costruzione di compiti che siano al contempo significativi, sostenibili e stimolanti. Il quaderno intende offrire spunti utili ai docenti attraverso la documentazione di pratiche concrete e riflessioni che ne hanno guidato la realizzazione, senza proporsi come modello prescrittivo, ma aprendo piste di ricerca.

Il quaderno è disponibile on line nel sito del Movimento delle Piccole Scuole