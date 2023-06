Instagram, Whatsapp, Facebook down: black out momentaneo chat docenti, studenti e genitori

In questi minuti, dalle ore 16.00 circa, Instagram, Whatsapp e Facebook sono momentaneamente in down. Queste interruzioni non sono nuove, già da ieri sera, martedì 5 giugno, infatti, molti utenti hanno lamentato malfunzionamenti delle app.

Su Twitter diverse sono le testimonianze. Qualcuno ironicamente scrive: “finalmente la chat dei genitori ha un momento di tregua”; e qualcun altro commenta: “Niente comunicazioni nella chat di classe, non mi sembra vero”.

I due social e l’app di messaggistica tornano a tratti a funzionare per poi bloccarsi nuovamente. Che Mark Zuckerberg, l’amministratore delegato dell’impero Meta, stia testando alcuni aggiornamenti?