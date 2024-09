Intelligenza artificiale a scuola e personalizzazione della didattica: è davvero l’antidoto per l’inclusione?

La sperimentazione dell’intelligenza artificiale a scuola, partita da poco voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, mira a personalizzare la didattica. L’obiettivo è adattare l’insegnamento ai bisogni di ogni studente, migliorando apprendimento e inclusività. VAI AL CORSO

Si invoca da tempo la necessità stringente di personalizzare il processo di insegnamento-apprendimento nelle classi, in modo che esso possa sempre meglio adattarsi alle ineliminabili differenze (di conoscenze, stili, intelligenze) degli studenti e, in questo modo, favorire il successo formativo per tutti, dagli allievi eccellenti ai più svantaggiati sul piano culturale e motivazionale.

Personalizzare però non è facile, soprattutto per il rapporto uno-a-molti fra insegnante e studenti. L’IA generativa può tuttavia svolgere un ruolo importante, in questo senso: una sorta di assistente speciale, per la didattica e l’apprendimento.

I punti tematici

Caratteristiche essenziali dell’IA generativa

“Allucinazioni” dell’IA generativa: perché si verificano e come arginarle

La costruzione linguistica dei “prompt” (richieste) al dispositivo di IA generativa: strategie generali e specifiche relative alle varie esigenze legate all’apprendimento e all’insegnamento

Strategie generali di personalizzazione didattica attraverso l’IA

Esempi effettivi di personalizzazione didattica attraverso l’IA

Attività laboratoriali e operative, con i corsisti, di personalizzazione didattica attraverso l’IA

Valutazione formativa con il supporto dell’IA

Metacognizione e metodo di studio con il supporto dell’IA

Lavori di gruppo e il supporto dell’IA

Il corso

Su questi argomenti il corso Personalizzazione educativa con l’intelligenza artificiale generativa, in programma dal 4 ottobre, a cura di Giovanni Morello.

Il corso proposto intende presentare esempi concreti di percorsi didattici personalizzati di apprendimento attraverso l’IA generativa, anche su argomenti sviluppati insieme con la classe. I dispositivi utilizzabili in tal senso (da Chat-GPT a Gemini, da Copilot a Grok a Perplexity) sono ormai svariati e presentano alcune differenze interessanti, che l’insegnante può sfruttare a fini didattici.

LA CARTA DOCENTE È TEMPORANEAMENTE SOSPESA FINO A META’ SETTEMBRE

Puoi comunque iscriverti ai nostri corsi webinar inviando una richiesta a [email protected], specificando titolo del corso, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e cellulare. Ci invierai il buono in seguito, quando la piattaforma verrà riattivata.

