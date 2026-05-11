Intelligenza artificiale, corsi obbligatori per i docenti? Castellana (Gilda): “Basta volontariato, ore eccedenti vanno retribuite”

La Federazione Gilda Unams sta ricevendo innumerevoli segnalazioni su corsi obbligatori di formazione sull’Intelligenza Artificiale, richiamando in modo generico l’AI Act europeo.

“E’ opportuno mettere in guardia i colleghi, la formazione obbligatoria è solo quella che ricade in orario di servizio. Di obbligatorio, per gli insegnanti, sono solo le ore di didattica o le ore funzionali. L’innovazione tecnologica è una sfida importante per la scuola, ma non può diventare il pretesto per imporre nuovi obblighi di servizio ai docenti al di fuori delle regole contrattuali e degli organi collegiali”, questo il commento del coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana.

“Impariamo a difenderci”

Qualora la partecipazione a corsi di formazione sull’IA determini il superamento del limite orario delle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore), le ore eccedenti non possono essere considerate gratuite, ma devono essere riconosciute e retribuite, come previsto dal CCNL. “Basta con il volontariato – conclude Castellana – conosciamo bene i nostri diritti e impariamo a difenderci, non cadendo nelle trappole, perché gran parte di queste ore di formazione servono a chi tiene questi corsi di formazione”. La Federazione Gilda Unams invita a contattare le sedi provinciali di riferimento, in caso di abusi.

Ai Act, cosa è cambiato?

Il 2 agosto 2025 nell’Unione Europea sono entrati in vigore alcune rilevanti obblighi connessi con l’AI Act, la legislazione Europea sull’intelligenza artificiale (questo il sito dell’Unione Europea dedicato all’AI ACT e alla sua implementazione: https://artificialintelligenceact.eu/)

Ecco quali sono le norme che sono entrate in vigore il 2 agosto 2025 andando ad analizzare la timeline sul sito che segue l’implementazione della norma (link). Riportiamo qui la tabella che sintetizza il tutto.