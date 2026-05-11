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11.05.2026

Intelligenza artificiale, corsi obbligatori per i docenti? Castellana (Gilda): “Basta volontariato, ore eccedenti vanno retribuite”

Redazione
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"Impariamo a difenderci"
Ai Act, cosa è cambiato?

La Federazione Gilda Unams sta ricevendo innumerevoli segnalazioni su corsi obbligatori di formazione sull’Intelligenza Artificiale, richiamando in modo generico l’AI Act europeo.

“E’ opportuno mettere in guardia i colleghi, la formazione obbligatoria è solo quella che ricade in orario di servizio. Di obbligatorio, per gli insegnanti, sono solo le ore di didattica o le ore funzionali. L’innovazione tecnologica è una sfida importante per la scuola, ma non può diventare il pretesto per imporre nuovi obblighi di servizio ai docenti al di fuori delle regole contrattuali e degli organi collegiali”, questo il commento del coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana.

“Impariamo a difenderci”

Qualora la partecipazione a corsi di formazione sull’IA determini il superamento del limite orario delle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore), le ore eccedenti non possono essere considerate gratuite, ma devono essere riconosciute e retribuite, come previsto dal CCNL. “Basta con il volontariato – conclude Castellana – conosciamo bene i nostri diritti e impariamo a difenderci, non cadendo nelle trappole, perché gran parte di queste ore di formazione servono a chi tiene questi corsi di formazione”. La Federazione Gilda Unams invita a contattare le sedi provinciali di riferimento, in caso di abusi.

Ai Act, cosa è cambiato?

Il 2 agosto 2025 nell’Unione Europea sono entrati in vigore alcune rilevanti obblighi connessi con l’AI Act, la legislazione Europea sull’intelligenza artificiale (questo il sito dell’Unione Europea dedicato all’AI ACT e alla sua implementazione: https://artificialintelligenceact.eu/)

Ecco quali sono le norme che sono entrate in vigore il 2 agosto 2025 andando ad analizzare la timeline sul sito che segue l’implementazione della norma (link). Riportiamo qui la tabella che sintetizza il tutto.

Data entrata in vigoreSoggetti implicati e azioni richiesteRiferimento AI Act
2 agosto 2025  Fornitori I fornitori di modelli GPAI immessi sul mercato/messi in servizio prima di tale data devono conformarsi alla legge sull’IA entro il 2 agosto 2027.Articolo 111  
2 agosto 2025 (e poi ogni due anni)Stati membri Termine ultimo per la presentazione da parte degli Stati membri di una relazione alla Commissione sullo stato delle risorse finanziarie e umane delle autorità nazionali competenti.Articolo 70  
2 agosto 2025Stati membri Termine ultimo per la designazione da parte degli Stati membri delle autorità nazionali competenti (autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato), la loro comunicazione alla Commissione e la pubblicazione dei loro recapiti.Articolo 70  
2 agosto 2025Stati membri Termine ultimo per gli Stati membri per stabilire norme in materia di sanzioni e ammende, notificarle alla Commissione e garantirne la corretta attuazione.Recital 179  
2 agosto 2025Commissione la Commissione può stabilire norme comuni per l’attuazione degli obblighi per i fornitori di modelli GPAI tramite atti di esecuzione.Articolo 56
2 agosto 2025 (e ogni anno successivo)Commissione Termine ultimo per la revisione annuale della Commissione e  possibili modifiche ai divieti
Intelligenza artificialeVito Carlo Castellana

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