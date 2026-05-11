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11.05.2026

Maturità 2026, cosa cambia da quest’anno? Il vademecum per presidenti e commissari – GUIDA SCARICABILE

Gabriella Chisari

Il decreto n. 127 del 9 settembre 2025, convertito nella legge n. 164 del 30 ottobre 2025, ha apportato alcune modifiche all’Esame conclusivo negli istituti secondari di II grado, che da quest’anno assume il nome di Esame di maturità. Per l’a.s. 2025/2026 i nuovi esami sono disciplinati dalla specifica Ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026. Essa dispone tutte le principali modalità organizzative e operative per il corretto e uniforme svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione dall’inizio della sessione d’esame alla sua conclusione.

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La presente Guida intende tracciare i principali adempimenti e le procedure che i Presidenti e i Commissari, nominati quali componenti delle commissioni per gli Esami di maturità 2026, dovranno mettere in atto. Pertanto vuole essere un utile supporto per tutti i componenti delle Commissioni che si insedieranno il 16 giugno 2026.

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