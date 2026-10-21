Intelligenza artificiale, cresce ancora l’utilizzo tra i docenti ma anche la prudenza: l’indagine Indire – ‘La Tecnica della Scuola’ presentata a Didacta Abruzzo

Cosa significa insegnare nell’era dell’Intelligenza Artificiale? A distanza di un anno dalla prima edizione, presentata in occasione di Didacta 2025, il gruppo di Ricerca PATHS di INDIRE, insieme a La Tecnica della Scuola, illustrerà i risultati della ricerca dedicata al rapporto tra IA, didattica e professione docente. In occasione di Didacta Italia, edizione Lanciano 2026, giovedì 22 ottobre alle ore 14 – nel Padiglione Celestino V, stand Indire (V04) – i ricercatori Samuele Calzone, Samuele Borri e il direttore di questa testata Alessandro Giuliani illustreranno nei dettagli la seconda indagine di interesse nazionale.

A spiegarlo, un’indagine non rappresentativa, iniziata l’11 febbraio 2026. L’Intelligenza Artificiale è ormai entrata stabilmente nelle pratiche didattiche quotidiane delle scuole italiane, ma l’entusiasmo iniziale sta lasciando il posto a una matura prudenza professionale. I docenti italiani la utilizzano sempre di più per la progettazione e la personalizzazione dei materiali, ma la osservano con uno sguardo decisamente più critico e vigile rispetto a un anno fa.

La seconda indagine nazionale di INDIRE e La Tecnica della Scuola

È quanto emerge dalla seconda indagine nazionale sull’utilizzo dell’IA nella didattica realizzata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e dalla casa editrice “La Tecnica della Scuola”, che ha raccolto le risposte complete di 2.105 docenti di ogni ordine e grado del territorio nazionale (in crescita rispetto ai 1.803 del 2025).

Rispetto alla stessa indagine svolta un anno prima, si nota subito che il profilo è variato. In prevalenza le donne utilizzano l’intelligenza artificiale (78%), soprattutto nella fascia d’età 50-59 anni (41,6%). Di queste il 67,6% con contratto indeterminato e il 60,7% con oltre 10 anni di insegnamento. La maggioranza arriva dalla scuola secondaria di II grado (40,2%) e il 50,8% di provenienza umanistica.

L’inclusione scolastica

Il 69% utilizza regolarmente l’IA nella didattica rispetto al 57%. Scende la percentuale di coloro che ritengono che usare un assistente virtuale basato sull’IA migliori l’apprendimento (47% contro il 56% del 2026). Il dato di maggiore rilievo sociale riguarda l’inclusione scolastica: l’uso dell’IA come strumento compensativo per alunni con bisogni educativi speciali (BES) o con disabilità è quasi raddoppiato, passando dal 10% del 2025 al 18,8% del 2026. Inoltre, il 56,8% degli insegnanti si serve dell’IA per attività di supporto non legate direttamente alla docenza d’aula, come la redazione di relazioni, verbali e verbali di scrutinio o Piani Didattici Personalizzati (PDP).

L’assistente virtuale basato sull’IA

Il 44% dei docenti ritiene che questi strumenti distraggano e inducano gli studenti a dare credito a risultati non attendibili. Rimane alta la percentuale (61%) di chi pensa che l’assenza di formazione sia un ostacolo all’utilizzo. Questo ridimensionamento della fiducia si intercetta anche dalle aspettative generali sull’efficacia dell’apprendimento: solo il 48% dei docenti ritiene oggi che un assistente virtuale basato sull’IA a disposizione di ogni studente possa migliorare i risultati scolastici generali, in calo rispetto al 56% manifestato un anno fa. Il 47% dei docenti rispondenti ritiene lo strumento un valido supporto per facilitare lo studio autonomo a casa.

Strumenti gratuiti o no?

Un altro dato interessante riguarda il superamento della pura gratuità degli strumenti: scende all’66,1% (rispetto all’85% del 2025) la percentuale di docenti che si affida esclusivamente a tool a libero accesso, mentre il 21,4% utilizza account scolastici istituzionali integrati, segnalando l’avvio di un’integrazione strutturata dell’IA nelle dotazioni delle scuole.