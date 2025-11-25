Intelligenza artificiale, i docenti possono sfruttarla per innovare la didattica e fare inclusione? I corsi gratuiti del Polo Calvino

Il panorama educativo sta evolvendo rapidamente, e padroneggiare le nuove tecnologie digitali e l’Intelligenza Artificiale (IA) non è più un’opzione, ma una necessità per creare ambienti di apprendimento stimolanti e accessibili a tutti.

Vi invitiamo a immergervi in un percorso formativo essenziale che vi doterà degli strumenti necessari per affrontare le sfide della scuola moderna. Imparerete a sviluppare percorsi di didattica metacognitiva sfruttando il supporto innovativo dell’intelligenza artificiale generativa e delle nuove tecnologie per l’insegnamento. Questo vi permetterà di elevare la qualità dell’apprendimento e di guidare i vostri studenti verso una maggiore consapevolezza dei propri processi cognitivi.

Ma non ci fermeremo qui: l’obiettivo è garantire che in classe nessuno rimanga indietro. Attraverso il corso “andIAmo insieme verso una scuola senza barriere”, esplorerete come le tecnologie possano contribuire all’inclusività e all’abbattimento delle barriere didattiche.

I percorsi formativi proposti dal Polo formativo Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania per il progetto Co-Evolution 2 mirano a colmare specifiche lacune professionali, fornendo strumenti concreti per l’innovazione didattica.

I percorsi di dicembre rispondono proprio a questo bisogno: formazione chiara, concreta, pensata per chi ogni giorno sta in classe e vuole innovare senza perdersi. Un modo per rimettere al centro i docenti, non le mode del momento.

Il contesto istituzionale e gli obiettivi

Questi percorsi formativi si inseriscono in un quadro di investimento strategico nazionale ed europeo. L’iniziativa fa parte del PNRR Missione 4: Istruzione E Ricerca – Componente 1, specificamente l’Investimento 2.1 denominato “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato attraverso l’Unione europea – Next Generation EU. Il Polo agisce come promotore di queste attività, operando nell’ambito del Progetto Co-Evolution 2. Questo contesto garantisce che la formazione sia allineata con gli obiettivi di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Metodologie e Sviluppo di Competenze

Per rispondere alla necessità di una formazione pratica e immediatamente applicabile, il Polo “Calvino” adotta metodologie che favoriscono la concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze. L’obiettivo centrale è l’elaborazione di una didattica laboratoriale basata sull’utilizzo efficace delle nuove tecnologie digitali.

I percorsi sono strutturati per sviluppare approcci innovativi attraverso moduli di studio-progettazione che includono esercitazioni, tutoring, scaffolding e pratica didattica condivisa. Le tematiche affrontate sono variegate, spaziando dalla gestione degli ambienti di apprendimento all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, dalle metodologie didattiche innovative al pensiero computazionale e alle tecnologie inclusive.

Il catalogo dei corsi del mese di dicembre 2025

I seguenti corsi gratuiti sono pensati per affrontare esigenze professionali mirate e favorire l’integrazione delle nuove tecnologie e metodologie:

App-rendere giocando: contenuti digitali per studenti creativi – ID: 428281

15 ore + 3 ore asincrone.

4, 11, 15 e 12 dicembre 2025, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/app-rendere-giocando-contenuti-digitali-per-studenti-creativi

In classe nessuno rimane indietro: andIAmo insieme verso una scuola senza barriere – ID: 428250

15 ore + 3 ore in autoformazione.

10, 11, 15 e 17 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/in-classe-nessuno-rimane-indietro-andiamo-insieme-verso-una-scuola-senza-barriere

Percorsi di didattica metacognitiva col supporto dell’intelligenza artificiale generativa e delle nuove tecnologie per la didattica – ID: 428241

25 ore + 10 ore di autoformazione .

2, 5, 8, 9 e 15 dicembre 2025 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/percorsi-di-didattica-metacognitiva-col-supporto-dell-intelligenza-artificiale-generativa-e-delle-nuove-tecnologie-per-la-didattica

