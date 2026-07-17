IA e nucleare: per una pace disarmata e disarmante. Dalla Dichiarazione di Roma un appello alla responsabilità e all’educazione

Dal 14 al 16 luglio 2026 il Borgo Laudato si’, nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, ha ospitato la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. Il Borgo nasce da un progetto voluto da Papa Francesco, che ha trasformato una parte delle Ville Pontificie in uno spazio di formazione e sensibilizzazione sulla cura della casa comune.

All’incontro hanno partecipato Premi Nobel, ex capi di Stato e di governo, leader religiosi, studiosi, università, centri di ricerca ed esperti di intelligenza artificiale, tra cui rappresentanti di OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic. L’Assemblea è stata promossa dalla Nobel Laureate Assembly for the Prevention of Nuclear War insieme a Pugwash, IPPNW e altre organizzazioni, con la Fondazione Domus Communis come segreteria generale.

I lavori si sono conclusi il 16 luglio in Campidoglio, con la firma della Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante da parte di Premi Nobel, scienziati, esperti, leader religiosi ed ex capi di Stato e di governo.

I sei principi della dichiarazione

Disarmare la prossima corsa agli armamenti. La competizione sull’IA viene paragonata alla corsa nucleare: governi, ricercatori e imprese sono invitati ad agire prima che le tecnologie più avanzate diventino fattori incontrollabili di instabilità. Sviluppo responsabile. Gli sviluppatori devono rendere trasparenti i principi che guidano i sistemi di IA, rispondere delle loro conseguenze e garantire strumenti di monitoraggio e interruzione dei processi automatizzati. Uso responsabile. La decisione finale sull’impiego di un’arma nucleare non deve mai essere affidata a una macchina. La Dichiarazione chiede un trattato internazionale che vieti l’integrazione irresponsabile dell’IA nei sistemi nucleari e mantenga un controllo umano effettivo. Governance responsabile. Governi, imprese e organizzazioni internazionali sono chiamati a costruire meccanismi condivisi di verifica, valutazione e, se necessario, rallentamento coordinato dello sviluppo delle forme più avanzate di IA. Leadership responsabile. Le nuove generazioni devono essere preparate ad affrontare rischi tecnologici, nucleari e sociali attraverso educazione, tutoraggio, partecipazione e cooperazione tra generazioni. Disarmo nucleare. Il testo chiede negoziati seri, verificabili e irreversibili per ridurre ed eliminare gli arsenali, abbassare i livelli di allerta e prevenire escalation involontarie.

Le ricadute per il mondo dell’educazione

Per il mondo educativo il quinto principio, dedicato alla leadership responsabile, è particolarmente significativo. La Dichiarazione invita a preparare le nuove generazioni attraverso l’educazione alla responsabilità etica, il pensiero critico, alfabetizzazione mediale e digitale, l’acquisizione di competenze consapevoli nell’uso dell’IA, il tutoraggio e dialogo tra generazioni, la partecipazione inclusiva ed il lavoro per una autentica cultura della pace.

L’educazione è così chiamata non soltanto a fornire abilità tecniche, ma a formare persone capaci di comprendere le conseguenze sociali, politiche e umane delle tecnologie, mantenendo il controllo delle decisioni e orientando l’innovazione al bene comune.

La Dichiarazione si colloca nel solco della Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata alla custodia della persona nell’epoca dell’intelligenza artificiale (qui la presentazione su Tecnica della Scuola). Non va poi dimenticato che l’impegno vaticano è precedente: nel 2020 la Pontificia Accademia per la Vita promosse la Rome Call for AI Ethics, sottoscritta inizialmente con Microsoft, IBM, FAO e Governo italiano, per affermare trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza e tutela dei dati.

(il testo integrale della Dichiarazione è disponibile sul sito dell’Agenzia Adista – link)