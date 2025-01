Intelligenza artificiale, scade alle ore 13 del 3 gennaio l’avviso PNRR su laboratori di orientamento per studenti del secondo ciclo

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 dicembre 2024, n. 258, il MIM ha pubblicato l’Avviso prot. n. 184560 del 18 dicembre 2024, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle scuole statali e paritarie non commerciali del secondo ciclo alla realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità di orientamento nazionali e internazionali. Nel dettaglio, vengono proposti laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale

La procedura è a sportello nei limiti delle risorse disponibili.

Le scuole secondarie di secondo grado che intendono far partecipare ai laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale due studentesse e due studenti iscritti al quarto o quinto anno di corso e un/una docente, anche con il ruolo di accompagnatore, possono presentare la propria manifestazione di interesse, inoltrandola tramite procedura a sportello entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 gennaio 2025, accedendo alla piattaforma di candidatura “Futura PNRR-Gestione Progetti”, disponibile nell’apposita area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it e compilando l’apposito formulario di candidatura sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

L’AVVISO