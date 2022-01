Intercultura: 50 borse di studio per un’estate all’estero. Chiusura iscrizioni il 20 gennaio

Intercultura: 50 borse di studio per un’estate all’estero. Chiusura iscrizioni il 20...

Un mese all’estero con un corso di lingua grazie a una delle 50 borse di studio istituite da Intercultura e messe a disposizione degli studenti meritevoli col sostegno di aziende, enti e banche. L’iscrizione è ancora possibile fino al 20 gennaio sul sito www.intercultura.it per aggiudicarsi una borsa di studio per programmi estivi all’estero di 4 settimane riservate da Intercultura per studenti nati tra il 1° giugno 2003 e il 31 luglio 2007. Queste le borse di studio disponibili:

3 borse di studio grazie alla collaborazione con Banca di Cherasco – Credito Cooperativo (di cui 2 borse di studio a cui possono concorrere le figlie e i figli dei Soci e 1 borsa di studio, intestata all’ex Presidente Alberto Bravo, a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti);

(di cui 2 borse di studio a cui possono concorrere le figlie e i figli dei Soci e 1 borsa di studio, intestata all’ex Presidente Alberto Bravo, a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti); una borsa di studio parziale riservata a studenti meritevoli e residenti nel Comune di Besnate ;

; una borsa di studio riservata a studenti meritevoli e residenti nel Comune di Collecchio ;

; 2 borse di studio parziali, riservate a studenti meritevoli e residenti nel Comune di Malnate ;

; 4 borse di studio grazie alla collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio , a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti delle aziende associate, residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in provincia di Lecco o Sondrio;

, a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti delle aziende associate, residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in provincia di Lecco o Sondrio; 4 borse di studio grazie alla collaborazione con CRIF S.p.A a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti;

a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti; una borsa di studio grazie alla collaborazione con e-Geos S.p.A . a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti;

. a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti; una borsa di studio parziale intitolata alla memoria di Francesco Longo, Presidente dell’Associazione dei Dirigenti d’azienda per lungo tempo, a cui possono concorrere le figlie e i figli di Associati d i Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna ;

; 8 borse di studio grazie alla collaborazione con Gruppo Ferrero a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti;

a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti; 15 borse di studio grazie alla collaborazione con Gruppo Esselunga a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti ;

a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti ; una borsa di studio grazie alla collaborazione con Lincotek a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti;

a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti; una borsa di studio grazie alla collaborazione con Miniconf S.p.A. a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti;

a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti; 3 borse di studio grazie alla collaborazione con SGS Italia S.p.A. a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti;

a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti; 3 borse di studio grazie alla collaborazione con Telespazio S.p.A. a cui possono concorrere le figlie e i figli dei dipendenti.

La Fondazione ha riservato anche 19 borse di studio per altrettanti programmi annuali, trimestrali ed estivi all’estero, a cui possono concorrere i figli dei dipendenti di società appartenenti al gruppo Poste Italiane quali Poste Italiane, BancoPostaFondi SGR, Europa Gestioni Immobiliari, Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Poste Air Cargo, Postel, PostePay, SDA Express Courier.

Per maggiori informazioni visitare la pagina www.intercultura.it/programmi-estivi/