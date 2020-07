Internet veloce nelle scuole, Pisano: gara entro settembre, fornitura gratis per 5 anni

La connessione internet in fibra ottica arriverà “alla quasi totalità dei plessi scolastici: la fornitura non avrà nessun costo per le scuole, sarà gratuita per cinque anni. E la procedura di gara si prevede sarà avviata entro settembre da parte di Infratel in modo da poter servire le prime scuole entro la fine dell’anno“.

A dirlo è, come riporta ANSA, la Ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, in audizione in commissione Istruzione al Senato.

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle, hanno accolto favorevolmente le parole della Ministra, che hanno così commentato: “Secondo i piani descritti in questo modo già entro il 2020 le prime scuole saranno dotate della connessione internet veloce, ma l’obiettivo è raggiungere la quasi totalità degli istituti il prima possibile. Il tutto senza costi per le scuole e con la garanzia della totale gratuità per i primi 5 anni. La connettività è un pilastro della politica del Movimento 5 Stelle, dando priorità alla digitalizzazione degli istituti scolastici diamo concretezza immediata a questo nostro principio e una risposta importantissima alle esigenze dell’intera comunità scolastica“.