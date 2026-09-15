Interpelli scuola: come non perderne più uno grazie all’AI (gratis e in 5 minuti)

Sono le 22 e Maria, supplente di lettere, ha appena finito di consultare il ventesimo sito scolastico della sua provincia. Nessun interpello. Il ventuno-esimo istituto, però, ne aveva pubblicato uno proprio quella mattina per la sua classe di concorso: scadenza, l’indomani alle 12. Lo scoprirà solo il giorno dopo, a tempo scaduto.

È una frustrazione quotidiana per migliaia di precari. Gli interpelli — le chiamate con cui le scuole cercano docenti quando le graduatorie (GPS e d’istituto) sono esaurite — vengono pubblicati in modo frammentato su decine di migliaia di portali diversi. Non esiste un database unico nazionale e le finestre per candidarsi sono strettissime, spesso di appena 24 o 48 ore.

Molti cedono alla tentazione di pagare servizi di tracciamento privati. In realtà, basta imparare a usare un assistente di intelligenza artificiale sul telefono o sul computer per costruirsi in pochi minuti un sistema di monitoraggio automatico e del tutto gratuito.

La guida pratica: come impostare il tuo controllo quotidiano

Per far funzionare l’AI al meglio servono pochi accorgimenti. Ecco come trasformarla nel tuo assistente personale senza commettere gli errori più comuni.

1. Scegli lo strumento giusto e abilita il web

Apri una chat gratuita su ChatGPT, Gemini o Copilot. A differenza dei motori di ricerca tradizionali, questi strumenti sono in grado di leggere la rete e riassumerti solo ciò che serve. Assicurati soltanto che la funzione di ricerca web sia attiva (nelle versioni base di solito parte da sola quando fai una domanda aggiornata).

2. Incolla un prompt preciso (il “comando magico”)

Salva questo testo nelle note dello smartphone e usalo ogni mattina, cambiando solo i dati tra parentesi:

“Cerca sui siti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di [provincia] e delle scuole della stessa provincia gli interpelli pubblicati nelle ultime 24 ore per la classe di concorso [es. A022]. Elencami solo le novità con: nome della scuola, data di scadenza e link diretto all’avviso.”

Specificare subito di quali dati hai bisogno è fondamentale: se il comando resta troppo generico, l’AI rischia di tralasciare la data di scadenza o dimenticare il link per candidarti.

3. Metti un “paletto” alle fonti per evitare abbagli

Se la tua provincia raccoglie gli avvisi su una pagina specifica dell’USP, incolla quel link direttamente dentro la tua richiesta. Indicare all’AI il punto esatto da cui partire la guida verso fonti ufficiali, azzerando il rischio che consulti siti non aggiornati o inventi informazioni.

4. Fai sempre un doppio controllo sulla fonte originale

Prima di preparare la candidatura, clicca sul link fornito dall’AI e apri il bando sul sito della scuola. L’intelligenza artificiale è uno strumento potente ma non è infallibile: un rapido controllo di pochi secondi ti mette al riparo da date lette male o da avvisi scritti l’anno prima e rimasti online.

5. Mantieni un occhio umano sui PDF e sui siti preferiti

C’è un limite tecnico da tenere a mente: se una scuola pubblica un avviso dentro un file PDF scansionato come immagine, i motori di ricerca e le AI potrebbero non riuscire a leggerlo. Per non perdere questi avvisi “invisibili”, conserva l’abitudine di fare un giro manuale una volta alla settimana sui siti dei tre o quattro istituti in cui ti piacerebbe di più lavorare.

6. Attiva Google Alerts come rete di sicurezza

Vai sul servizio gratuito Google Alerts e crea un avviso con la formula interpello [classe di concorso] [provincia]. Se un’AI non ha ancora indicizzato una pagina uscita da un’ora, ci penserà l’avviso via email di Google a farti da paracadute.

7. Custodisci la tua privacy

Usa l’AI solo per cercare informazioni, mai per inviarle. Non inserire mai codice fiscale, punteggio GPS, numero di telefono o altri dati personali nelle chat, né affidarti a form terzi che promettono “candidature automatiche”.

Una questione di parità di accesso

Imparare a usare questi piccoli trucchi non è un passatempo da appassionati di tecnologia, ma una scelta di autodifesa professionale. Chi impara a gestire l’AI risparmia ore di ansia e intercetta le occasioni al momento giusto; chi continua a fare tutto in analogico rischia di arrivare in ritardo semplicemente perché il tempo a disposizione è poco.

In un mercato del lavoro dove le opportunità si giocano sul filo delle ore, l’AI è sempre più uno strumento necessario per essere competitivi nel curioso mondo degli interpelli.