Moratoria sull’uso dell’IA e degli schermi nelle scuole di New York: le linee guida controcorrente del sindaco Mandani

Alberto Puliafito, che per Internazionale cura una interessantissima newsletter sull’Intelligenza artificiale, ha pubblicato l’11 settembre una presentazione dell’approccio che le scuole che dipendono dalla città di New York hanno assunto nei confronti dell’intelligenza artificiale a scuola.

E ha concluso sostenendo che il modello Mandani andrebbe copiato perché sembra davvero molto ragionevole. E copiarlo, dice Puliafito, è anche abbastanza facile da fare visto che è tutto pubblico.

E, proprio perché è tutto pubblico e trasparente sono andato a studiarlo ed analizzarlo al sito presentato il 2 settembre dal sindaco Mandani stesso nel corso di una conferenza stampa dove ha spiegato come il più grande sistema scolastico pubblico degli Stati Uniti userà le intelligenze artificiali durante questo anno scolastico.

Il sito delle scuole pubbliche di New York (NYC Public Schools NYCPS) presenta in modo ampio le linee guida che qui vado a riassumere. Si tratta di una posizione (e di una scelta politico-amministrativa) decisamente forte (e molto argomentata) e proprio per questo molto interessante.

Linee guida delle scuole pubbliche di New York su IA e routine degli schermi

Partendo dalla consapevolezza espressa dal sovraintendente all’istruzione delle NYCPS che “l’intelligenza artificiale non potrà mai replicare la cura, la competenza e l’impegno dei nostri educatori e del nostro personale”, il sito spiega che “il sistema scolastico pubblico di New York (NYCPS) adotta un approccio prudente e adeguato allo sviluppo degli studenti in merito all’intelligenza artificiale generativa (IA) e all’uso individuale di routine degli schermi. Gli studenti più giovani avranno limiti più stringenti. Gli studenti delle scuole superiori avranno opportunità limitate e guidate di apprendere e utilizzare l’IA generativa per scopi specifici e approvati. Questo approccio riflette anche i feedback ricevuti da famiglie, insegnanti, studenti e altri soggetti interessati, anche attraverso il nostro processo di consultazione pubblica della primavera 2026”.

Una moratoria su AI e schermi

Il tutto si traduce, per l’anno scolastico 2026-27, in una moratoria sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa (IA) rivolta agli studenti dalla scuola dell’infanzia (2K: è l’ultimo anno della scuola dell’infanzia – Kindergarten – ed è il primo anno di scuola obbligatoria) all’ottavo anno (13/14 anni, ultimo anno della scuola “media”), con un uso limitato nelle scuole superiori e restrizioni sul tempo di utilizzo degli schermi a seconda del grado scolastico. Le nuove politiche sono le seguenti.

Grado Intelligenza artificiale rivolta agli studenti Tempo davanti allo schermo 2K–2 Vietato Nessun tempo di visione individuale 3–5 Vietato Si raccomanda di non superare i 30 minuti al giorno di tempo individuale davanti allo schermo. 6–8 Vietato Si raccomanda di non superare i 45 minuti di tempo giornaliero davanti allo schermo (1:1). 9–12 Limitato ai programmi approvati e verificati. Dipende dalla scuola/dal corso

Sono previste, ovviamente, delle eccezioni. Ad esempio in tutti i livelli scolastici la moratoria non si applica alle tecnologie assistive e al relativo tempo di utilizzo dello schermo forniti tramite il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Inoltre gli studenti con disabilità e gli studenti che apprendono l’inglese come seconda lingua (ELL) continueranno ad avere accesso agli altri strumenti necessari.

Negli stessi anni (K2-8) non è consentito l’utilizzo di software che impiegano l’intelligenza artificiale generativa per gli studenti. IL motivo, scrive il sito del Comune di NY, è dato dal fatto che l’utilizzo di questa tecnologia nelle classi inferiori può interferire con l’interazione umana e l’apprendimento pratico, che sappiamo essere appropriati per lo sviluppo dei bambini.

Classi 9-12: Intelligenza artificiale rivolta agli studenti, utilizzo limitato e guidato

Nelle High Schools (Scuole superiori, classi dalla 9th Grade alla 12th Grade, ovvero dai 14 ai 18 anni) tutti gli studenti dovranno completare due moduli di alfabetizzazione sull’IA della durata di 45 minuti ciascuno, che includeranno lezioni sul funzionamento dell’IA, sulla privacy dei dati e sui pregiudizi, nonché sull’uso appropriato dell’IA a scuola. Chi frequenta percorsi di preparazione al mondo del lavoro seguirà un corso di alfabetizzazione sull’IA più approfondito. Le scuole informeranno le famiglie quando gli studenti parteciperanno a questi programmi approvati.

Le NYCPS prevedono inoltre 5 progetti pilota sperimentali per l’utilizzo dell’IA nelle scuole superiori. Si tratta di progetti molto specifici per i quali sono definiti con molta chiarezza i processi di valutazione e i limiti di utilizzo. Ogni scuola superiore di NY può candidarsi ma ogni studente può partecipare ad un solo progetto. La maggior parte degli strumenti di IA dei progetti pilota viene utilizzata per brevi periodi, 1-2 volte a settimana. Gli insegnanti non vengono sostituiti da questi strumenti; al contrario, questi strumenti consentono all’insegnante di progettare un’istruzione differenziata e rigorosa, adeguata al livello scolastico, da erogare a studenti con diverse esigenze di apprendimento.

Restrizioni sull’uso degli schermi per tutte le fasce d’età

Da ultimo è previsto che l’utilizzo individuale di schermi da parte degli studenti (interazione diretta con un computer o un tablet) in classe sia estremamente limitato e debba avvenire sotto la diretta supervisione dell’insegnante.

Le linee guida mirano a ridurre l’uso individuale e di routine o dei dispositivi che interferisce con l’interazione tra insegnanti e compagni, la lettura e la scrittura, la discussione, l’apprendimento pratico, la collaborazione e la capacità di mantenere l’attenzione.

Le norme relative al tempo di utilizzo dello schermo sono le seguenti:

Classi 2K–2: Nessun tempo di utilizzo dello schermo

Classi dalla terza alla quinta elementare: si raccomanda di non superare i 30 minuti di tempo individuale davanti allo schermo al giorno.

Classi dalla sesta all’ottava: si raccomanda di non superare i 45 minuti di tempo individuale davanti allo schermo al giorno.

L’utilizzo di strumenti guidati dall’insegnante, come computer, tablet e lavagne interattive, è consentito per l’insegnamento a gruppi numerosi o ristretti.