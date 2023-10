Intervista Corona, lui parla (male) di psicofarmaci e alcol. Elisa D’Ospina: “E noi nelle scuole gratuitamente a sensibilizzare”

Stanno facendo molto discutere le interviste rilasciate da Fabrizio Corona sulla Rai, prima a Belve, il programma di Francesca Fagnani e poi a Domenica In con Mara Venier. L’ex paparazzo fa sempre molto parlare di sé, nonostante tutto quello che ha scatenato e gli anni di carcere.

Nelle interviste ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla sua vita privata, sul figlio e anche sul fatto che assume “100 pasticche al giorno” e altrettanti litri di alcol.

Le polemiche non sono mancate. Su Twitter (ormai diventato X) gli utenti e i big account non si sono fermati a semplici post, ma hanno puntato il dito non solo contro Corona, ma anche contro la TV nazionale. In particolare, Elisa D’Ospina, modella e conduttrice televisiva che da anni si occupa di sensibilizzare i giovani sui disturbi alimentari (nel 2009 è stata nominata dal Ministero della Salute testimonial per la campagna “La tre giorni della salute”) sulle sue pagine social ha affermato: “Che bello! Su Rai1 un Corona a casa intervistato per più di un’ora alle 14.30 decide di parlare dei numerosi psicofarmaci che prende sostenendo che lui in una giornata ci beve dietro anche 15 super alcolici. Pensa che imbecilli noi che andiamo gratuitamente nelle scuole a parlare di prevenzione! Che cretini che siamo!”