Iscrizione adulti anno scolastico 2023/2024

In data 18 maggio 2023 con nota n° 16358 il MIM ha dettato le disposizioni in merito alle iscrizioni ai percorsi di I e II livello presso i CPIA d’istruzione degli adulti per l’anno scolastico 2023/2024.

Termini di scadenza



Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi d’istruzione degli adulti è fissato al 31 maggio 2023 e, comunque, entro il 16 ottobre 2023. Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato, accogliere le domande d’iscrizione ai suddetti percorsi d’istruzione pervenute oltre il termine. La scadenza del 16 ottobre è prevista nei seguenti casi dietro delibera del Collegio dei docenti volta a definire i criteri generali che giustificano la deroga:

• Beneficiari del reddito di cittadinanza;

• Beneficiari dell’assegno d’inclusione;

• Fruitori del supporto per la formazione e il lavoro.

In tale evenienza sarà il Collegio dei docenti a definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga.

Iscrizione percorsi d’istruzione primo livello

Gli adulti che intendono iscriversi per l’anno scolastico 2023/2024 ai percorsi d’istruzione di primo livello, in altre parole ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, presentano domanda d’iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”.

Iscrizione percorsi d’istruzione secondo livello

Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi d’istruzione di secondo livello, presentano domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali sono incardinate i percorsi di secondo livello; le suddette Istituzioni scolastiche provvedono tempestivamente a trasmettere in copia le domande ricevute alla sede centrale del CPIA

Modalità presentazione domanda



La domanda d’iscrizione può essere presentata anche da remoto, o direttamente in presenza secondo le modalità individuate dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento.