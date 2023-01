Iscrizione alunni disabili. Procedura da seguire e documentazione da produrre

La legge 104/92 nel garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuove la piena integrazione nella scuola al fine di prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana.

Scuola inclusiva

E’ nell’ambito del principio dell’inclusione che la nota 33071 del 30 novembre 2022 al punto 9.1 detta le disposizioni come iscrivere gli alunni/studenti con disabilità a scuola di ogni ordine e grado.

Procedura da seguire da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

Fermo restanti i termini di presentazione della domanda d’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, fissati dal 9 al 30 gennaio 2023, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono gli alunni/studenti in modalità on line abilitandosi al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Qualora dovessero trovare difficoltà possono rivolgersi alla scuola prescelta al fine di ottenere il supporto necessario per completare l’operazione di iscrizione.

Documentazione da presentare

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni/studenti disabili hanno il dovere di perfezionare la procedura dell’iscrizione con la presentazione, alla scuola prescelta, della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale e successivamente, dopo la sua predisposizione, presentare il profilo di funzionamento.

Compiti della scuola

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

Iscrizioni scuola secondaria di secondo grado

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Iscrizione percorsi di istruzione per gli adulti

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).