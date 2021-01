Iscrizione scuola: la ministra Azzolina risponde alle domande degli studenti [VIDEO]

L’inizio del nuovo anno segna anche, come di consueto, la scelta della scuola da frequentare. Per questo motivo, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con Skuola.net, ha in programma due appuntamenti online volti proprio all’orientamento.

Studenti e studentesse in diretta con la ministra

I primo evento si terrà oggi, mercoledì 13 gennaio alle ore 17:00, in diretta sul profilo Facebook del MI e di skuola.net. Interverrà la ministra Azzolina pronta a rispondere a curiosità, dubbi e anche a sfatare falsi miti sul mondo della scuola. Le domande saranno esposte da studenti, dirigenti scolastici ed esperti.

Il secondo appuntamento sarà la prossima settimana e continuerà il format di domande e risposte da parte dei ragazzi. L’obiettivo principale è quello di guidare ragazzi e famiglie nella scelta della scuola, la cui data di scadenza per l’iscrizione è fissata al 25 gennaio.

La diretta