Iscrizioni 2023-2024, una scelta importante. Ecco la guida per iscriversi online

C’è tempo fino alle ore 20 del 30 gennaio 2023 per i genitori che devono iscrivere i propri figli alle prime classi della primaria e secondaria di I e II grado. Una scelta importante, soprattutto per la scelta della scuola secondaria di II grado, che deve essere fatta online dal sito Iscrizioni on line Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere al servizio per la compilazione della domanda, il genitore deve essere in possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS.

Video tutorial del MIM

Per compilare senza alcun problema la domanda, bisogna procedere nel redigere le seguenti quattro sezioni:

1) dati dell’alunno; 2) dati della famiglia; 3) dati della scuola; 4) conclusione, che rappresenta l’ultimo passaggio per eseguire l’inoltro della domanda.

Tali sezioni sono tra loro collegate ed è quindi necessario compilarle procedendo secondo l’ordine su indicato.