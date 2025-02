Iscrizioni alunni 2025/26: i numeri reali degli iscritti non si conoscono ancora

A distanza di tre giorni dalla chiusura delle operazioni di iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2025/26 ancora non sappiamo con esattezza quanti sono gli iscritti ai diversi ordini di scuola.

In compenso sappiamo che in Lombardia il 2,52% degli alunni si è iscritto all’indirizzo di enogastronomia del professionale oppure che in Piemonte il 2,42% degli studenti ha optato per lo Scientifico con indirizzo sportivo.

Ma non è dato di sapere quanti siano, in concreto, gli iscritti al liceo classico o agli istituti tecnici.

C’è però una eccezione perché il Ministero ha tempestivamente diffuso il dato relativo alla cosiddetta “Filiera 4+2”; si tratta di 5.449 iscritti, poco meno di 4mila in più rispetto all’anno scorso.

L’anomalia è stata rilevata dalla Cisl Scuola che sottolinea che tutto questo “limita fortemente la possibilità di analizzare i dati in modo più approfondito”.

“Prospettati in questo modo – scrive Cisl Scuola in un proprio comunicato – i numeri tradiscono la loro proverbiale chiarezza; in assenza di cifre assolute, infatti, è difficile valutare l’effettivo valore che l’aumento delle iscrizioni alla filiera 4+2 può assumere come test sul successo di questo indirizzo di studi tra le famiglie, essendo ovviamente impossibile comparare i valori in cifra assoluta di chi sceglie la nuova filiera con quelli in percentuale riferiti a proposito degli altri indirizzi”.

“L’assenza di dati più chiaramente leggibili – conclude il sindacato di Ivana Barbacci – si configura come una vera e propria lacuna di trasparenza; l’auspicio è che il MIM si adoperi per colmarla il più rapidamente possibile”.

Anche il dato sul liceo Made in Italy è noto solo in modo parziale e la nostra testata, per quanto ne sappiamo, è l’unica che ha anticipato i numeri effettivi: il Ministero ha reso noto soltanto l’aumento percentuale rispetto allo scorso anno (10%): tenuto conto che per il 2024/25 gli iscritti sono stati meno di 500 quest’anno si dovrebbe arrivare a 500.

Ma è facile comprendere che dire “gli iscritti sono aumentati del 10%” fa un effetto ben diverso da “gli iscritti sono passati da 450 a 500”.