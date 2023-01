Iscrizioni in Sicilia: aumenta la scelta dei Licei. Tempo prolungato all’1,8%

Rialzo delle iscrizioni in Sicilia, che passano dal 61% al 63% con un aumento dell’2% rispetto all’anno scolastico 2022/2023; in leggera decrescita (-1%) invece gli iscritti agli Istituti Tecnici, che passano dal 26,9% dell’anno scolastico in corso al 25,9% per il 2023/2024; lo stesso decremento (-1%) si registra per le iscrizioni agli Istituti Professionali, che passano dal 12,1% dell’a.s. 2022/2023 all’attuale 11,1%.

Tra i licei, preferiti lo Scientifico (24,5%), seguito dal Classico (14,9%), dalle Scienze Umane (14,3%) e dallo Scientifico – opzione Scienze Applicate (14,2%).

La preferenza per gli Istituti tecnici va anche quest’anno agli indirizzi Informatica e Telecomunicazioni (21% delle iscrizioni), Amministrazione, Finanza e Marketing (20,8% delle iscrizioni) e Turismo (11,2% delle iscrizioni).

In calo dell’1% anche le iscrizioni ai Professionali: si passa infatti dal 12,1% di iscrizioni per l’a.s. in corso all’11,1% per il prossimo anno scolastico.

La preferenza è per l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, scelto dalla metà degli studenti che si iscrive ai Professionali (50,2%), seguito dall’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (15,3%).

Drammatica invece la scelta del tempo scuola nella Primaria.

Qui infatti la domanda di tempo pieno (40 ore settimanali) è scelto dal 17,8% delle famiglie. Prevale invece la scelta delle 27 ore settimanali, richiesta dal 63,7% delle famiglie.

Stesso e ancora più tragico discorso per la Scuola secondaria di I grado dove il tempo prolungato (40 ore settimanali) è richiesto solo dall’1,8% delle famiglie. Prevale, come già nella scuola Primaria, la scelta del tempo normale (30 ore settimanali) con il 90,3% delle richieste.