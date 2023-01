Iscrizioni Online 2023-2024, mancano solo sette giorni alla scadenza

Per quanto riguarda le iscrizioni online degli studenti chiamati a scegliere la scuola primaria o secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023-2024, ricordiamo che la scadenza di presentazione della domanda è fissata alle ore 20 del 30 gennaio 2023. Mancano soltanto sette giorni per adempiere alla procedura di iscrizione degli studenti che frequenteranno le prime classi nel prossimo anno scolastico.

La maggioranza ha già formalizzato l’iscrizione

Sono più di un milione gli studenti che dovranno frequentare per la prima volta la prima classe della primaria, della scuola secondaria di I grado e che dovranno scegliere la prima classe tra Istituti Tecnici, Professionali e Licei. A sette giorni dalla scadenza più del 75% delle famiglie ha già scelto e formalizzato l’iscrizione tramite piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Solo un 25% deve ancora formalizzare l’iscrizione online e lo dovrà fare entro e non oltre le ore 20 del prossimo lunedì 30 gennaio 2023.

SPID, CIE o eIDAS

Per formalizzare la domanda telematica di iscrizione si accede al servizio dal sito “www.istruzione.it/iscrizionionline” con SPID, CIE ( Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si compila la domanda di nuova iscrizione.

Iscrizioni Online anche per i Licei musicali e coreutici

La procedura per le iscrizioni ai Licei musicali e coreutici è la medesima utilizzata per tutte le scuole secondarie di II grado, la scadenza è fissata, anche in questo caso, alle ore 20 del 30 gennaio 2023.