Iscrizioni scuola 2023/24: dal prossimo anno sarà attivo il primo corso in Italia di ragioneria a indirizzo cinematografico

Proprio nel mese di gennaio, mese in cui di solito vengono aperte le iscrizioni all’anno scolastico successivo, l’Accademia degli Studi di Ravenna ha fatto sapere che dal prossimo anno, il 2023/2024, sarà attivo un corso di scuola media superiore di Ragioneria ad indirizzo cinematografico.

A riportarlo è stata l’Ansa. Secondo gli organizzatori si tratta del primo corso del genere in Italia. L’istituto promotore, una scuola parentale bilingue con una trentina di alunni tra elementari e medie, aprirà dal prossimo anno anche un corso di scuola superiore di Ragioneria, di cui uno degli indirizzi riguarderà la settima arte.

Erogato un doppio diploma alla fine del percorso

Sarà un corso in cui, oltre alle materie classiche per diventare ragionieri, verranno impartiti insegnamenti come regia, dizione, recitazione, luci, suono, doppiaggio e arte della comunicazione. Alla fine del percorso, della durata di cinque anni, gli studenti che frequenteranno questo corso conseguiranno un doppio diploma: ragionieri e attori o registi cinematografici.

Il tutto – hanno assicurato gli organizzatori – in partnership con la Cesena Film Academy e con la presenza tra i docenti di attori e registi di esperienza nazionale e internazionale. Ogni anno verranno inoltre realizzati cortometraggi sul territorio ravennate.

L’Accademia fa sapere che offrirà anche la possibilità di vitto e alloggio per gli studenti non residenti a Ravenna. “E’ una scommessa su cui puntiamo in maniera convinta – ha spiegato la fondatrice Elisa Guzzo – perché la passione per il cinema è sempre forte fra i giovani: e siamo convinti che un’opportunità del genere, assolutamente unica in Italia, possa avere immediato riscontro”.

Secondo la Guzzo l’unione della formazione da ragionieri e quella da cinematografi è funzionale: “La scelta di abbinare gli studi cinematografici a Ragioneria è voluta: crediamo che sia una scuola che offre ai ragazzi le basi giuste per potere diventare imprenditori di se stessi”, ha concluso.

Iscrizioni scuola 2023/2024, si avvicina la scadenza

Per quanto riguarda le iscrizioni online degli studenti chiamati a scegliere la scuola primaria o secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023-2024, ricordiamo che la scadenza di presentazione della domanda è fissata alle ore 20 del 30 gennaio 2023.

Per portare a termine la domanda è necessario avere una delle seguenti identità digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di identità elettronica) eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Altro elemento essenziale è il codice scuola: infatti, per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. Si può trovare questo dato attraverso il portale Scuola in Chiaro. Il codice è composto da dieci caratteri di cui i primi due indicano la provincia della scuola.