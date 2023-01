Iscrizioni scuola 2023/24: tendenze confermate, il paradosso del tempo pieno tra Nord e Sud

Le novità per il mondo della scuola di questa settimana: sotto i riflettori, ancora una volta, il Decreto Milleproroghe. È fissato per giovedì 2 febbraio l‘incontro, a Bruxelles, tra i tecnici del ministero dell’Istruzione e del Merito e i tecnici dell’Unione Europea per chiarire la questione dei vincoli. Cosa bisogna aspettarsi? Quali sono le novità a proposito degli emendamenti relativi al concorso per dirigenti scolastici del 2017?

Il tema scottante in questi giorni è sicuramente l’orientamento e le iscrizioni al prossimo anno scolastico, 2023/2024, che si sono chiuse ieri, 30 gennaio. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha già diffuso i primi dati sulle preferenze di studenti e famiglie: cosa è emerso?

Che ricorrenze ci sono questa settimana? Il 1 febbraio di settantotto anni fa, nel 1945, venne emanato il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 che conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni.

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.