Istituti tecnici e professionali, avviso per il finanziamento di esperienze di orientamento in PCTO in Italia e all’estero: scadenza 5 agosto

Istituti tecnici e professionali, avviso per il finanziamento di esperienze di orientamento...

Il Ministero ha pubblicato l’avviso prot. n. 121362 del 13 luglio 2025, al fine di promuovere la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all’estero.

Si tratta di una procedura a sportello nei limiti delle risorse disponibili.

Possono partecipare all’Avviso gli istituti tecnici e professionali statali, della Regione Valle d’Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano, e paritari non commerciali.

Gli istituti che hanno aderito alla sperimentazione relativa all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 hanno priorità nell’ammissione al finanziamento.

I progetti devono prevedere lo svolgimento di più esperienze di mobilità ai fini di orientamento, individuali o di gruppo (max 25 studenti), di breve periodo (da 1 a 14 giorni) o di medio periodo (superiori a 14 giorni e fino ad un massimo di 30), rientranti nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo, svolte in Italia o all’estero, che prevedano percorsi formativi e di orientamento mirati, svolti in collaborazione con scuole, università, enti di formazione, a livello nazionale e internazionale.

Le attività di mobilità per i PCTO devono essere rivolte a studentesse e studenti frequentanti il secondo biennio e il quinto anno di corso.

Ogni istituzione scolastica può presentare una sola proposta progettuale.

La proposta progettuale deve essere inoltrata tramite procedura a sportello entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 5 agosto 2025, accedendo alla piattaforma di candidatura “Futura PNRR-Gestione Progetti”, disponibile nell’apposita area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it e compilando l’apposito formulario di candidatura.

L’AVVISO