Istituti tecnici professionali, Bianchi: “riforma anticipata tra 15 giorni invece che a fine anno”

Nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio di questa mattina, domenica 4 settembre, Bianchi ha anche parlato di istituti tecnici e della legge appena realizzata: “solo la prima parte di un gioco a incastro visto che abbiamo deciso di anticipare tra 15 giorni, non al prossimo Consiglio dei ministri ma a quello successivo, la riforma di tutta la filiera tecnico-professionale che invece era attesa per fine anno”.

E prosegue: “metterà mano agli istituti tecnici professionali statali, alle scuole tecniche e alla collaborazione con le Regioni per la formazione professionale triennale, che non c’è in tutte le Regioni ed è uno dei problemi che abbiamo. Nell’attesa, stiamo investendo il miliardo e mezzo che abbiamo per il Pnrr e stiamo dando 500 milioni per il potenziamento dei laboratori”.