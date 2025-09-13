Istruzione degli adulti: Disposizioni per il funzionamento dei Centri per l’anno scolastico 2025/2026

Con la nota del 9 settembre 2025, il Ministero ha dettato le disposizioni generali al fine di garantire il funzionamento dei centri per l’istruzione degli adulti nell’anno scolastico 2025/2026 indicando i tempi entro cui i CPIA devono perfezionare e/o aggiornare e/o rinnovare gli accordi con altri enti pubblici e privati e inviarli alle USR di competenza.

Tempi

In merito ai tempi, la nota n° 1529 del 9 settembre 2025 indica il 30 settembre, quale data ultima entro la quale i CPIA devono inviare agli USR di competenza gli accordi effettuati con:

• Gli enti locali,

• Le istituzioni scolastiche di secondo grado,

• Soggetti pubblici e privati

• Strutture territoriali competenti del Ministero di Giustizia.

Iscrizioni

Gli adulti che intendono iscriversi per l’a. s. 2025/2026, sia ai percorsi d’istruzione di primo livello, sia ai percorsi di secondo livello, possono presentare la domanda, entro il 15 ottobre del 2025 ed eccezionalmente, oltre il suddetto termine presso:

• La sede dell’unità amministrativa dei CPIA

• Le sedi delle istituzioni associate

• Da remoto, secondo le modalità individuate dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui l’adulto si iscrive da remoto, dopo l’accoglimento della domanda, avrà cura di trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda medesima prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento.

Adulto privo di certificazione



Per l’adulto privo della certificazione conclusiva della scuola primaria è prevista la realizzazione di attività finalizzate al rinforzo nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento incrementando fino a un massimo di 200 ore l’orario complessivo del primo livello.

Patto Formativo Individuale

I CPIA, avranno cura di definire il Patto Formativo Individuale entro il 18 novembre 2025, previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto e i criteri di valutazione al fine di accertare le competenze degli adulti riguardo ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l’obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona.

Educazione civica

La nota ministeriale, pone l’accento sull’insegnamento dell’educazione civica puntando soprattutto su Costituzione, sviluppo economico e sostenibilità e cittadinanza digitale. Inoltre i docenti, nell’ambito delle 33 ore d’insegnamento, possono proporre attività inerenti all’educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere psicofisico, al contrasto delle dipendenze, all’educazione ambientale, all’educazione finanziaria, all’educazione stradale, all’educazione digitale e all’educazione al rispetto.

Esami di stato

A conclusione del percorso di studio del primo livello, i candidati dovranno sostenere un esame di stato. I candidati, per i quali il patto formativo individuale prevede un percorso di studio personalizzato da finire entro il mese di febbraio 2026, dovranno affrontare l’esame di stato tra il 2 febbraio al 16 marzo dello stesso anno.

Valutazione e certificazione



Al termine del percorso e degli esami finali é rilasciata una certificazione al fine di rendere trasparente le competenze acquisite dall’adulto nella prospettiva dell’apprendimento permanente e favorire il raccordo tra:

• I percorsi d’istruzione degli adulti di primo livello e quelli di secondo livello;

• I percorsi d’istruzione degli adulti e quelli d’istruzione e formazione professionale e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Aule a distanza

La nota ministeriale fra gli adempimenti dettati ai Centri per l’istruzione degli adulti, indica la possibilità d’istituire non più di un’aula definita “AGORÀ” al fine di offrire all’adulto, la possibilità, all’atto dell’iscrizione, d’indicare se intende frequentare il percorso d’istruzione a distanza o no.