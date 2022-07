Istruzione per adulti: iscrizioni entro il 25 luglio. Il Patto formativo deve invece essere formalizzato entro il 15 novembre

Istruzione per adulti: iscrizioni entro il 25 luglio. Il Patto formativo deve...

Scade oggi, 25 luglio, il termine per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

La nota MI del 15 luglio scorso testualmente prevede: “Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato al 25 luglio 2022 e comunque non oltre il 31 ottobre 2022. Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine“.

Altra scadenza da ricordare è il 15 novembre 2022, data entro la quale deve essere formalizzato il Patto Formativo Individuale.