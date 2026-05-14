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14.05.2026

Settimana della celiachia, mense scolastiche milanesi senza glutine: un giorno tutti a tavola insieme

Redazione
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Indice
Il menu e i numeri dell'iniziativa

A Milano le mense scolastiche aderiscono all’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme” promossa dall’Associazione Italiana Celiachia. Un progetto che punta a rendere il pasto scolastico inclusivo per tutti gli studenti, compresi quelli con diete speciali.

Il menu e i numeri dell’iniziativa

Per l’occasione è stato studiato un menu accessibile a tutti: risotto alla parmigiana, cotoletta di lonza alla milanese senza glutine, pomodori e cetrioli con gallette di riso e gelato come dessert. Per il doposcuola, budino al cacao equosolidale. Come riporta Repubblica, a Milano viene servita quasi la metà dei pasti senza glutine dell’intera Lombardia nell’ambito di questa iniziativa. I pasti vengono preparati in aree dedicate delle cucine, con procedure specifiche per evitare contaminazioni.

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