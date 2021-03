Italia senza futuro, 125 mila giovani italiani fuggiti all’estero solo nel 2019: per i ministri Dadone e Bianchi hanno perso la fiducia

“Diamo fiducia ai giovani anche per evitare l’esodo verso l’estero, dobbiamo mantenerli in Italia, permettendo loro di avere fiducia verso il futuro: solo nel 2019 sono 125 mila i giovani che se ne sono andati”: lo ha detto la ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone commentando l’iniziativa Open Doors – Diamo futuro alle nuove generazioni.

Dadone: orientiamo le loro scelte

Parlando sabato 20 marzo su Rai Scuola nel corso del lancio del progetto, che coinvolge i Ceo di grandi aziende italiane e straniere per raccontare in modo semplice le loro professioni e le loro esperienze formative, la ministra ha detto di avere voluto il progetto proprio per aprire un dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

“Vogliamo aprire gli orizzonti verso le professionalità del futuro e mostrare ai giovani i possibili percorsi formativi da intraprendere. È fondamentale orientare le scelte dei giovani”, ha detto Dadone.

Bianchi: chi studia alza i livelli di responsabilità

Il progetto è supportato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che in un videomessaggio proiettato sempre su Rai Scuola ha dichiarato che occorre mostrare ai ragazzi che “tramite la scuola e lo studio è possibile assumere alti livelli di responsabilità”.

“Questa è una iniziativa basata sul racconto di persone che hanno assunto grandi responsabilità all’interno di grandi imprese”, ha detto Bianchi, e “in periodo difficile come questo è un elemento di chiarezza, di speranza. Una guida per raggiungere i propri obiettivi e contribuire al futuro del Paese”.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook