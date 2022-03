italiaripudialaguerra: i cartelloni di pace dalle scuole di tutta Italia – FOTO

Mercoledì 3 marzo La Tecnica della Scuola ha organizzato l’evento online “L’Italia ripudia la guerra, la scuola rilancia l’articolo 11 della Costituzione”, con la presenza del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Mentre in Europa soffiano venti di guerra, che si addensano scuri sopra il suolo ucraino, la scuola italiana sente il bisogno di stringersi attorno alle vittime di ogni conflitto e di riflettere su una conquista, quella della pace, che non va data mai per scontata.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Recita così l’articolo 11 della nostra Costituzione. Ma cosa significa esattamente? Come possono, le controversie, essere risolte con il dialogo?

Tantissime scuole di tutta Italia ci hanno mandato i lavori delle proprie classi. Cartelloni e grafiche colorate per simboleggiare la pace uniti dall’hashtag #italiaripudialaguerra.

Di seguito l’album Facebook con tutti i lavori. IN AGGIORNAMENTO